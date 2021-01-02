В больницах Украины продолжает сокращаться заполненность койко-мест для пациентов с коронавирусом. В среднем по стране заполнено 34,5% койко-мест, что почти на 4% меньше, чем в среду, 30 декабря.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в среднем по стране занято 34,5% таких койко-мест, причем пациентами с подтвержденным Covid-19 – только 24,7%.

По состоянию на 31 декабря больше половины коек было занято в Николаевской области, но уже сегодня, 1 января, и этот показатель стабилизировался, и сейчас он находится на отметке 49,9%.

Далее по показателям идут Киев (41,1%) и Одесская область (40,6%). Самую низкую заполненность койко-мест в больницах первой волны Covid-19 зафиксировали в Кировоградской области – 22%.





Напомним, что глава МОЗ Украины назвал число новых больных Covid-19 за сутки, при котором заполнятся все койки больниц. Это произойдет, когда в день будут выявлять по 20 тысяч новых инфицированных коронавирусом.

Также "Страна" сообщала, что в столице Украины снизилось число новых случаев коронавируса. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 229, в Днепровском - 195 и 69 случаев в Оболонском районе.