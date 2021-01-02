Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что в Киеве в прошлом году утилизировали только малую часть новогодних деревьев. Киевляне купили около 500 тысяч елок, а переработано только 2% от этого количества.

Об этом сообщает Агроцентр.

Утилизация праздничных елок после Нового года является огромной проблемой для экологии Украины. По статистике большинство елок попадает на свалки, где их потом сжигают, окружающей среде это наносит серьезный вред.

"Путь утилизации проходят не все купленные елки, в большей степени значительная часть елок попадает на свалки. В Киеве в прошлом году было утилизировано 14 тысяч елей, а продано около 500 тысяч. Елки на свалках просто загрязняют окружающую среду, затем их несанкционированно сжигают, и это страшная проблема для Украины", - объяснила Тимочко.

При этом, по ее данным, в Киеве пытаются проводить утилизацию елок. Деревья, которые попадают на пункты переработки, измельчаются и используются.

По словам Тимочко, щепки от елок хранятся очень долго, ими покрывают лунки деревьев в городах, страдающих от выбросов автотранспорта. Это в значительной степени защищает растения, предохраняет их от высыхания, удерживает влагу. Но несмотря на этот идеальный вариант утилизации елок, такой системы в масштабах всей Украины не существует.

"Очень большой разрыв между вырубкой миллионов живых деревьев и минимальным количеством утилизированных, между срубленными и привезенными в города и купленными. По статистике Киева прошлого года мы зарегистрировали более 45 тысяч деревьев, которые так и не купили. Это очень беспокоит экологов, нам нужно изменить отношение к использованию живых деревьев ", - рассказала Тимочко.

Напомним, что в Киеве уже открылись пункты приема и утилизации новогодних елок. Сдать елку можно бесплатно в любой будний день.

Также "Страна" опубликовала адреса пунктов приема новогодних деревьев. Специальные площадки для этого подготовлены на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.