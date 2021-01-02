Во Львовской области полиция задержала местного жителя, который был менеджером интернет-магазина по продаже амфетамина. У него изъяли наркотики на 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

По словам правоохранителей, мужчину задержали возле отделения почты с только что полученной партией психотропного вещества. Во время личного досмотра у злоумышленника изъяли три пакета с порошкообразным веществом, которое, согласно выводам проведенной экспертизы, является психотропным средством - амфетамином.

"Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам "черного" рынка составляет полмиллиона гривен", - заявили в полиции.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения", - добавили правоохранители.

Напомним, что по Вышгороду разъезжал таксист под наркотиками с амфетамином в салоне. Водитель дерзко нарушил правила дорожного движения - пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. Потом выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

Также "Страна" сообщала, что в двух частных домах под Киевом наркоторговцы варили наркотики в промышленных масштабах. В состав группы входили люди в возрасте от 23 до 43 лет. Они распределили между собой роли организаторов, варщиков и распространителей.