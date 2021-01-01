Врач-пульмонолог Светлана Гук заявила, что посещение ресторана во время пандемии коронавируса Covid-19 более опасно, чем поход в супермаркет.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Ресторан - это не первая линия необходимости. Тем более, что люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают - это идеальные условия для распространения вируса", - рассказала врач.

Также она добавила, что рестораны являются тем элементом, которым можно "пожертвовать" с целью защиты здоровья граждан и состояния медицинской системы.

К тому же она считает, что поход в супермаркет в маске несет меньшие риски инфицирования, чем визит в ресторан.

Факторы, увеличивающие шанс заражения - это плохая вентиляция, закрытые окна, работающий кондиционер и "специфические потоки воздуха".

Напомним, что министр Степанов обратился к рестораторам, призвав из закрыть заведения, чтобы спасти человеческие жизни. Кроме того, министр напомнил о планах Кабмина разработать механизм поддержки предпринимателей в это тяжелое для экономики время.

Также "Страна" сообщала, что во время локдауна в Украине супермаркетам разрешат продавать только товары первой необходимости и продукты. Согласно постановлению Кабмина, также разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.