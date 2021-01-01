Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что первая партия вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech может поступить в Украину не в феврале, а в начале марта.

Об этом сообщает "Громадське радио".

В частности, речь идет о партии вакцины объемом в 700 тысяч доз. Она, по словам Ляшко, поступит через 30 дней с момента ее регистрации в стране производителя или в стране с жесткой регуляторной политикой.

Напомним, что первая вакцина от коронавируса в Украине будет китайской. 30 декабря 2020 украинское министерство здравоохранения подписало контракт с китайской компанией Sinovac Biotech (Китай) о закупке 1,913 миллиона доз вакцины от коронавируса по цене 504 гривны за дозу.

Также "Страна" сообщала, что китайская вакцина, которая станет первой в Украине, еще не доказала свою эффективность. К тому же, отчет по третьей фазе, после которой ее могут допустить к вакцинации, будет опубликован в январе, хотя в самой компании "Sinovac" заявляли об эффективности 97%.