Звезда всеми любимого новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" выступил против показа киноленты каждый год 31 декабря.

Об этом он рассказал в своем интервью "Комсомольской правде".

Речь идет об актере Андрее Мягкове, который исполнил роль Евгения Лукашина. Он отметил, что не может назвать этот фильм любимым, поскольку каждый год "показывать по несколько раз любой шедевр - это извращение, это покажется надоедливым". Звезда киноленты подчеркнул, что нельзя надоедать зрителю.

По его словам, он сам не пересматривает фильм в Новый год, но вспоминает съемки с теплотой. Актер рассказал, что сам он воспринимает фильм как новогоднюю историю любви.

Напомним, что у звезды "Служебного романа" Алисы Фрейдлих, которая заразилась коронавирусом, легкие поражены на 80%.

Также "Страна" сообщала, что в Украине впервые за два года в кинотеатрах покажут российский фильм. В нескольких сетях украинских кинотеатров в прокат перед Новым годом вышел российский фильм "Обратная связь".