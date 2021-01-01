Будущая первая леди США не смогла взорвать хлопушку во время новогоднего поздравления Джо Байдена. Видео
Супруга избранного президента США Джо Байдена Джилл хотела взорвать хлопушку в прямом эфире новогодней передачи Rockin Eve, но ее попытка не увенчалась успехом.
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте программы.
В частности, во время интервью политика и его супруги, которое было показано на Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года Байдены поблагодарили медиков, борющихся с коронавирусом, и призвали граждан вакцинироваться от инфекции.
В завершении речи Джилл Байден планировала взорвать конфетти, однако хлопушка не сработала и разломалась пополам. Сам Байден и телеведущий программы со смехом отреагировали на неудачу будущей первой леди.
Here is the last interview for President-Elect @JoeBiden and future First Lady @DrBiden in 2020! 🇺🇸 #RockinEve pic.twitter.com/wcSnlbL8pM— New Year’s Rockin’ Eve (@NYRE) January 1, 2021
Напомним, что Трамп и Байден поздравили американцев с Новым годом. Президент США Дональд Трамп посвятил новогоднее обращение "историческим победам", а будущий глава государства Джо Байден заявил об оптимистическом взгляде на будущее.
Также "Страна" сообщала, что появился полный текст новогоднего поздравления Зеленского, которое он записал в нескольких локациях. Мы подробно рассказали, какую реакцию оно вызвало в сети.