Супруга избранного президента США Джо Байдена Джилл хотела взорвать хлопушку в прямом эфире новогодней передачи Rockin Eve, но ее попытка не увенчалась успехом.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте программы.

В частности, во время интервью политика и его супруги, которое было показано на Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года Байдены поблагодарили медиков, борющихся с коронавирусом, и призвали граждан вакцинироваться от инфекции.

В завершении речи Джилл Байден планировала взорвать конфетти, однако хлопушка не сработала и разломалась пополам. Сам Байден и телеведущий программы со смехом отреагировали на неудачу будущей первой леди.

Here is the last interview for President-Elect @JoeBiden and future First Lady @DrBiden in 2020! 🇺🇸 #RockinEve pic.twitter.com/wcSnlbL8pM