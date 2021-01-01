Супруга избранного президента США Джо Байдена Джилл хотела взорвать хлопушку в прямом эфире новогодней передачи Rockin Eve, но ее попытка не увенчалась успехом.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте программы.

В частности, во время интервью политика и его супруги, которое было показано на Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года Байдены поблагодарили медиков, борющихся с коронавирусом, и призвали граждан вакцинироваться от инфекции.

В завершении речи Джилл Байден планировала взорвать конфетти, однако хлопушка не сработала и разломалась пополам. Сам Байден и телеведущий программы со смехом отреагировали на неудачу будущей первой леди.

Напомним, что Трамп и Байден поздравили американцев с Новым годом. Президент США Дональд Трамп посвятил новогоднее обращение "историческим победам", а будущий глава государства Джо Байден заявил об оптимистическом взгляде на будущее.

Также "Страна" сообщала, что появился полный текст новогоднего поздравления Зеленского, которое он записал в нескольких локациях. Мы подробно рассказали, какую реакцию оно вызвало в сети.