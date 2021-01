В Беринговом море разбушевался один из самых сильных штормов, который когда-либо фиксировали в северной части Тихого океана.

Об этом со ссылкой на Национальную службу погоды США сообщает "Радио Свобода".

В частности, так называемый "циклон-бомба" с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске.

В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар. Чем ниже давление, тем сильнее буря.

"Скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час", - сказано в сообщении.

Шторм находится далеко от населенных пунктов и не оказывает значительного влияния на людей, кроме тех, которые находятся на морских судах и в самолетах.

Отметим, что северную часть Тихого океана используют грузовые суда, которые ходят между Азией и Северной Америкой. Район также важен для промышленной рыбалки.

Check out the evolution of the weather in the North Pacific over the past few days in this animation. Notice how the #HurricaneForce lows expand in areal extent as they mature and move North. pic.twitter.com/z6y6D9Ohsv