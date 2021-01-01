В северной части Тихого океана - один из самых сильных штормов. Фото: freepik

В Беринговом море разбушевался один из самых сильных штормов, который когда-либо фиксировали в северной части Тихого океана.

Об этом со ссылкой на Национальную службу погоды США сообщает "Радио Свобода".

В частности, так называемый "циклон-бомба" с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске.

В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар. Чем ниже давление, тем сильнее буря.

"Скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час", - сказано в сообщении.

Шторм находится далеко от населенных пунктов и не оказывает значительного влияния на людей, кроме тех, которые находятся на морских судах и в самолетах.

Отметим, что северную часть Тихого океана используют грузовые суда, которые ходят между Азией и Северной Америкой. Район также важен для промышленной рыбалки.


Напомним, "Страна" писала о том, как на побережье Азовского моря затопило десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов. Мы публиковали кадры видео, снятого с квадрокоптера, где видны последствия затопления поселка.

Также "Страна" сообщала, что у берегов Финляндии паром с сотнями пассажиров сел на мель из-за шторма. По данным береговой охраны, пассажиры некоторое время находились на борту судна до эвакуации.

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