В Беринговом море разбушевался один из самых сильных штормов, который когда-либо фиксировали в северной части Тихого океана.

Об этом со ссылкой на Национальную службу погоды США сообщает "Радио Свобода".

В частности, так называемый "циклон-бомба" с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске.

В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар. Чем ниже давление, тем сильнее буря.

"Скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час", - сказано в сообщении.

Шторм находится далеко от населенных пунктов и не оказывает значительного влияния на людей, кроме тех, которые находятся на морских судах и в самолетах.

Отметим, что северную часть Тихого океана используют грузовые суда, которые ходят между Азией и Северной Америкой. Район также важен для промышленной рыбалки.

Check out the evolution of the weather in the North Pacific over the past few days in this animation. Notice how the #HurricaneForce lows expand in areal extent as they mature and move North. pic.twitter.com/z6y6D9Ohsv — NWS OPC (@NWSOPC) January 1, 2021

Global mosaic visible/IR imagery shows just how large the strong low impacting the North Pacific is. Notice how far the sprawling cold front (long band of clouds stretching SW) extends from the cyclone. pic.twitter.com/276m3z4Xlq — NWS OPC (@NWSOPC) January 1, 2021



Напомним, "Страна" писала о том, как на побережье Азовского моря затопило десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов. Мы публиковали кадры видео, снятого с квадрокоптера, где видны последствия затопления поселка.

Также "Страна" сообщала, что у берегов Финляндии паром с сотнями пассажиров сел на мель из-за шторма. По данным береговой охраны, пассажиры некоторое время находились на борту судна до эвакуации.