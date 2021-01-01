Папа Римский Франциск, который ранее раскритиковал людей за потребительское отношение к Рождеству, пропустил две церковные службы из-за ишиаса, однако обратился к католикам сегодня по случаю Нового года. При этом понтифик не упомянул о своей болезни.

Об этом в пятницу, 1 января, информирует "Голос Америки".

"Сегодняшняя жизнь управляется войной, враждой и многими разрушительными вещами. Мы хотим мира. Это дар", - сказал Франциск, добавив, что реакция на глобальный кризис и пандемию коронавируса продемонстрировала важность разделения трудности между странами и народами.

"Болезненные события, которыми был отмечен путь человечества в прошлом году, особенно пандемия, научили нас, насколько необходимо проявлять интерес к проблемам других и разделять их тревоги", - сообщил он.

Также Папа Римский особо подчеркнул свою обеспокоенность ситуацией в Йемене, которая "разрушена шестилетним насилием и противостоянием между возглавляемой Саудовской Аравией коалицией и хуситским движением, связанным с Ираном". По меньшей мере 22 человека погибли в результате нападения на аэропорт Адена в среду, 30 декабря. Нападение вызвало в ответ серию воздушных налетов коалиции.

"Я выражаю скорбь и тревогу в связи с дальнейшей эскалацией насилия в Йемене, которое приводит к гибели большого количества ни в чем не повинных людей. Давайте подумаем о голодных детях Йемена, лишенных доступа к образованию и медицине", - добавил понтифик.

Отметим, что Франциск не смог посетить службы в четверг и в пятницу из-за ишиаса - болезни, вызывающей боль вдоль седалищного нерва в нижней части спины и ногах.

Обычно полуденное благословение дается из окна, которое выходит на площадь святого Петра. Тем не менее, в этот раз его перенесли в закрытое помещение, чтобы предотвратить большое скопление людей в условиях распространения коронавирусной болезни.

Напомним, в своем рождественском обращении понтифик помолился за мир на Донбассе.

Ранее Франциск раскритиковал людей, протестующих против ношения защитных масок и недовольных карантином, который власти вводят для предотвращения распространения коронавируса.