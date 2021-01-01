В пятницу, 1 января, в Одесской области спасатели ликвидировали возгорание в одном из вагонов электровоза.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своем сайте.

"1 января в 03:51 в службу спасения поступило сообщение о о задымлении в вагоне электровоза, по адресу: г. Раздельная, площадь Привокзальная, первая железнодорожная станция "Раздельная", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели заметили задымление в машинном отделении главного вагона электровоза на запасном пути. Они локализовали пожар в 05:15, а ликвидация возгорания произошла в 06:21 на площади размером 10м2.

"В результате пожара повреждена отделка и оборудование одного вагона. Погибших и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

В данный момент причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. Нарушений движения железнодорожного транспорта не было. От ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Напомним, что спасатели рассказали, сколько человек погибли на пожарах в последний день года и новогоднюю ночь. Всего за минувшие сутки украинские спасатели потушили 84 возгорания в жилых домах.

Также "Страна" сообщала, что под Полтавой на территории структурного подразделения "Укрзализныци" загорелся вагон. В результате погибли два человека.