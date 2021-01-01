Израиль, в попытке первым побороть пандемию Covid-19, вакцинировал уже более 1 млн человек от Covid-19, что составляет более 10% всего населения.

Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel в пятницу, 1 января.

"Израиль сделал более 1 млн прививок, чтобы преодолеть пандемию. Страна значительно опережает остальной мир, поскольку более 10% населения уже получили первую дозу", - пишут в материале.

В частности, миллионный житель Израиля, который получил вакцину, живет в арабском городе Умм аль-Фам. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это моментом "большого волнения".

Отметим, что арабы составляют около 20% населения Израиля и относительно медленно вакцинируются, что побудило Нетаньяху начать серию визитов в арабских населенных пунктах, впервые за последние годы.

К тому же, премьер-министр сказал что для него важно, чтобы арабская общественность в Израиле быстро сделала прививку, поскольку именно она спасает жизни людей.

Согласно статистике сайта "Наш мир в данных", который ведет Оксфордский университет, еврейский регион значительно опередил другие страны на душу населения, привив 11,55% населения. Второе место занимает Бахрейн с 3,45%, за ним следует Великобритания с 1,39%, а США составляет 0,84%.

Напомним, что 19 декабря премьер-министр Израиля сделал прививку от коронавируса в прямом эфире. За ним последовал и президент Израиля, который сделал укол 20 декабря.

Также "Страна" сообщала, что Израиль отправил в "красный" список из-за Covid-19 весь мир. Это означает, что все, кто прибудет в Израиль должны будут соблюдать карантин.