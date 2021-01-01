Сенат Соединенных Штатов преодолел вето, наложенное президентом Дональдом Трампом, и поддержал оборонный бюджет на 2021 год. В документ включены положения касательно санкций против "Северного потока-2" и военной помощи Украине.

Трансляцию заседания верхней палаты Конгресса вел YouTube-канал PBS NewsHour.

Так, за документ проголосовали более двух третей членов сената США. Ранее проект оборонного бюджета поддержала и Палата представителей, также преодолев вето Трампа. При первом голосовании за бюджет перед отправкой его президенту в сенате за него тоже высказалось более двух третей парламентариев.

Видео: YouTube/ PBS News Hour

Напомним, ранее Трамп отказался подписать оборонный бюджет, назвав его его "подарком" России и Китаю. Президент высказал претензии к статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.

Ранее мы рассказывали, что оборонный бюджет предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.