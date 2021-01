Люди, переболевшие Covid-19, должны продолжать носить маски в общественных местах.

Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в своем видеообращении.

По ее словам, ученые сейчас пытаются выяснить продолжительность иммунитета к коронавирусу у тех, кто уже переболел Covid-19.

"У нас до сих пор нет полной картины. Некоторые исследования показывают, что антитела могут сохраняться (у переболевших Covid-19) в течение шести месяцев или даже дольше. Но, судя по нашему опыту с другими коронавирусами, этот иммунитет не будет пожизненным" - заявила эксперт.

Она добавила, что переболевшим людям важно продолжать соблюдать меры предосторожности.

"Мы до сих пор не знаем, как долго сохраняется иммунитет. Поэтому важно продолжать соблюдать физическую дистанцию, поддерживать чистоту наших рук, используя мыло или спиртосодержащие антисептики. Нужно продолжать носить маски там, где необходимо, и соблюдать все меры предосторожности", - сказала ван Керкхове.

How long does your immunity last after you recover from #COVID19? Can you get reinfected? Why do you need to continue with preventative measures?

Dr @mvankerkhove explains in #ScienceIn5 👇 pic.twitter.com/3jtsQAr8mX