Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине уже оплатили 70 тысяч больничных, оформленных из-за самоизоляции в связи с подозрением на Covid-19.

Об это сообщает "Радио Свобода" в пятницу, 1 января.

"Это была наша инициатива. Потому что, когда мы начали рассматривать, как разорвать цепочку заболеваемости, мы поняли, что может быть в семье человек, который болен, и чтобы дальше не шло, чтобы этот человек изолировался. Есть же бессимптомные, а есть, что люди не болеют, и поэтому была введена программа больничных по самоизоляции", - объяснила Лазебная.

По ее словам, данная программа работает и уже выплачено 70 тысяч больничных. В частности, оплачивается 50% от среднего дохода человека.

"Люди могут их оформлять на 14 дней как больничный, только у него другое название - "больничный по самоизоляции", - рассказала министр.

Также Марина Лазебная отметила, что на сайте Фонда социального страхования "есть порядок, как это (больничный - Ред.) получить".

"Обращаться надо к семейному врачу, говорить, что у меня больной в семье человек, мы в одном помещении живем. И будет оформляться больничный по самоизоляции", - рассказала Лазебная.

Напомним, что в Минюсте объяснили, что такое самоизоляция и как получить за нее деньги. На период карантина перечень страховых случаев, по которым предусмотрено предоставление материального обеспечения Фондом социального страхования Украины, был расширен.

Также "Страна" сообщала, что вылечившимся от Covid-19 украинцам можно будет находиться на больничном целый месяц. Врач-инфекционист добавила, что это связано с "постковидним синдромом", третьей стадией развития коронавируса в организме человека.