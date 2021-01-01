Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что британская мутация коронавируса выявлена у 15 человек, прибывших в страну из Великобритании.

Об этом сообщает "РИА Новости" в пятницу, 1 января.

"Британская мутация коронавируса выявлена у 15 человек, прибывших из Великобритании. Въезд из этой страны в Турцию временно приостановлен", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что число новых заболевших Covid-19 в Турции в пятницу стало минимальным с конца октября - 1 908. Снизилось по сравнению с предыдущими днями и число умерших от Covid-19 за сутки - 212.

Напомним, что в Британии из-за выявленного штамма коронавируса объявили тотальный локдаун. Там уже с 20 декабря действует карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.

Также "Страна" сообщала, что новый тип британского коронавируса обнаружили уже в восьми странах Европы. Судя по всему, он распространяется среди более молодых групп населения и им тоже стоит сохранять бдительность.