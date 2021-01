Президент США Дональд Трамп посвятил новогоднее обращение "историческим победам", а будущий глава государства Джо Байден заявил об оптимистическом взгляде на будущее.

Об этом свидетельствуют соответствующие посты в Twitter.

"Нас должны помнить за то, что было сделано", - сказал Трамп в видеообращении, добавив, что за рекордно быстрое время в Штатах была создана вакцина от коронавирусной болезни и ее начали распространять вопреки замечаниям скептиков.

"Перед пандемией мы построили самую величественную экономику в истории мира. И сейчас мы делаем это снова", - заявил президент США. По его словам, под его руководством страна стала более "величественной, чем когда-либо".

Известно, что действующим президент США планировал присоединиться к новогодней вечеринке в своей резиденции во Флориде, однако он внезапно покинул Мар-а-Лаго и вернулся в Вашингтон. Причины такого решения неизвестны.

В свою очередь Джо Байден в праздничном интервью для канала АВС акцентировал внимание на том, что важно отдать должное медицинским работникам и спасателям за их работу в условиях пандемии.

"Они объединили эту страну. И это очень важно (...) Я абсолютно положительно уверен - я убежден - мы вернемся (к нормальной жизни - Ред.), Мы вернемся еще сильнее, чем раньше. Сохраняйте веру", - сказал Байден.

Также избранный президент и его жена Джил призвали людей по возможности прививаться от коронавирусной болезни, добавив, что "это безопасно".

Here is the last interview for President-Elect @JoeBiden and future First Lady @DrBiden in 2020! 🇺🇸 #RockinEve pic.twitter.com/wcSnlbL8pM