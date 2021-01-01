По прогнозам ЮНИСЕФ, в наступившем 2021 году родятся около 140 миллионов детей, а их средняя продолжительность жизни составит 84 года.

Об этом информирует пресс-служба организации.

"В целом, по оценкам, в 2021 году родится 140 млн детей. Предполагается, что ожидаемая средняя продолжительность их жизни составит 84 года", - говорится в сообщении.

В ЮНИСЕФ также подсчитали, что в первый день 2021 года во всем мире родится 371 504 ребенка. Появление первого ребенка года произошло в Фиджи, а в Соединенных Штатах будут приветствовать последнего ребенка, родившегося в этот день.

"В масштабах всего мира более половины этих детей появится на свет в 10 странах: Индии (59 995), Китае (35 615), Нигерии (21 439), Пакистане (14 161), Индонезии (12 336), Эфиопии (12 006), Соединенных Штатах (10 312), Египте (9455), Бангладеш (9236) и Демократической Республике Конго (8640)", - добавили в организации.

Ранее мы писали о том, что за 10 месяцев 2020 года Украина потеряла почти четверть миллиона населения, а смертность в два раза превышает рождаемость.

Также "Страна" сообщала, что беременные женщины чаще откладывают обращение к врачу из-за СOVID-19, поэтому количество мертворожденных увеличилось вдвое.