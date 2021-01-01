В Дании королева Маргрете II вакцинировалась от коронавируса, несмотря на то, что она не входит в категорий граждан, которые должны получить вакцину в первую очередь.

Об этом сообщает телерадиокомпания Danmarks Radio.

В частности, 80-летней королеве предложили вакцинироваться из-за того, что в ее возрасте коронавирус с большим риском чреват осложнениями, а также - потому что она по своим должностным функциям встречается с большим количеством людей.

"Несмотря на почтенный возраст, королева не входит в категорий граждан, которые должны получить вакцину в первую очередь. Первые в ней - жители домов престарелых и персонал, вторые - люди старше 65 лет, которые получают дома помощь от соцслужб, третьи - люди в возрасте от 85 лет", - отметили в материале.

В то же время, большинство граждан скорее одобряют то, что королева как первое лицо государства получила вакцину вне очереди.

Ранее в своей новогодней речи королева Маргрете заявила, что появление вакцины от коронавируса и начало вакцинации дает надежду на фоне общей тревоги по поводу эпидемии.

Отметим, что в датской королевской семье уже были случаи заражения коронавирусом - в середине декабря болел внук королевы принц Кристиан. У других членов семьи тесты оказались отрицательными, и Рождество они праздновали уже вместе.

Напомним, что в Дании и еще некоторых странах нашли новый штамм коронавируса. Он распространяется быстрее, чем уже известный, но говорить о его большей опасности пока нельзя.

Также мы сообщали, что президенты Греции и Словакии сделали прививки против коронавируса одними из первых в своих странах.