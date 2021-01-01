Американские врачи из клиники Майо перечислили симптомы, которые, как правило, предшествуют проявлениям коронавирусной болезни.

Об этом информирует Daily Express.



"Covid-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею", - говорится в сообщении.

По данным медиков, это не самые распространенные признаки коронавируса и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто появляются раньше респираторных симптомов.

Врачи также напомнили, что тошнота может быть признаком целого ряда других заболеваний, таких как грипп, мигрень, желудочно-кишечные расстройства или депрессия. В случае с Covid-19 за тошнотой последует кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.

Ранее мы писали, что перенесенный в легкой форме коронавирус может привести к тому, что человек станет лежачим больным. А те, кто поборол Сovid-19 бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям.

Недавно ученые также сообщили об угрозе потери зрения у больных Covid-19.