Врачи назвали ранние симптомы коронавируса
Американские врачи из клиники Майо перечислили симптомы, которые, как правило, предшествуют проявлениям коронавирусной болезни.
Об этом информирует Daily Express.
"Covid-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею", - говорится в сообщении.
По данным медиков, это не самые распространенные признаки коронавируса и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто появляются раньше респираторных симптомов.
Врачи также напомнили, что тошнота может быть признаком целого ряда других заболеваний, таких как грипп, мигрень, желудочно-кишечные расстройства или депрессия. В случае с Covid-19 за тошнотой последует кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.
Ранее мы писали, что перенесенный в легкой форме коронавирус может привести к тому, что человек станет лежачим больным. А те, кто поборол Сovid-19 бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям.
Недавно ученые также сообщили об угрозе потери зрения у больных Covid-19.