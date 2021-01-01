Во время новогодней ночи на Закарпатье, где мотоцикл протаранил припаркованный грузовик, в Иршавском районе в реке Лисичанка утонул 24-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатья на своем сайте.

В частности, в оперативно-спасательную службу в 00:01 1 января обратилась родственница 24-летнего жителя села Лисичево Иршавского района.

"Женщина сообщила, что парень идя домой со своей девушкой, переходил мост через реку Лисичанка, поскользнулся и упал в воду", - рассказали спасатели.

В ГСЧС добавили, что для проведения поисковых работ направили спасателей государственного пожарно-спасательного поста села Долгое и местное население.

"Уже утром к поискам присоединились и водолазы Хустского водолазно-спасательного отделения. В 10:05 погибшего обнаружило местное население между селами Кушница и Лисчево. Спасатели извлекли тело из воды и передали в руки правоохранительных органов", - отметили в ГСЧС.

В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства смерти молодого человека.











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