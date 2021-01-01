Власти Франции ужесточили карантин в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни. Так, в 15 департаментах страны будет введен более ранний комендантский час, а учреждения культуры останутся закрытыми по меньшей мере до 7 января.

Об этом информирует France 24.

Так, со 2 января вводится запрет на передвижение по улице без уважительной причины после 18:00 (19:00 по Киеву - Ред.). Это ограничение касается департаментов Арденны, Верхние Альпы, Верхняя Сона, Верхняя Марна, Вогезы, Ду, Маас, Марна, Мерт и Мозель, Мозель, Ньевр, Приморские Альпы, Территория Бельфор, Сона и Луара, Юра. Список регионов усиленного карантина может быть изменен в зависимости от эпидемиологической ситуации через неделю.

Власти уверяют, что в первые дни контроль за соблюдением комендантского часа будет осуществляться более мягко, так как люди только начали возвращаться из рождественских отпусков.

При этом повторно открыть культурные учреждения 7 января, как предполагалось ранее, власти не планируют. В правительстве заверили, что продолжат поддерживать культурную отрасль и постараются как можно скорее определить график постепенного возобновления работы учреждений.

Тем временем, в регионах с большой заболеваемостью Covid-19 власти разрешили вакцинацию медиков старше 50 лет. Преимущественно это затронет восточные территории страны.

Комментируя информацию, согласно которой в ФРГ вакцинировались уже 130 тысяч человек, тогда как во франции с 27 декабря препарат получили всего 332 человека, официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил: "Не следует судить об успехе шестимесячной кампании вакцинации по первым дням".

Он добавил, что страны исповедуют разные подходы и отставание Франции обусловлено тем, что власти сосредоточились на вакцинации обитателей домов престарелых, тогда как в Германии эту процедуру распространили еще и на всех жителей старше 80 лет.

Напомним, ранее власти Франции открыли границу с Великобританией, откуда раньше был запрещен въезд из-за распространения нового заразного штамма коронавируса.

Недавно президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция прошла пик второй волны эпидемии коронавируса.