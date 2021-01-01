В пятницу, 1 января, в Запорожской области правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь многочисленными ударами руками и ногами из-за конфликта убил свою мачеху.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области на своем сайте.

В частности, 1 января в 00:40 в дежурную часть Днепрорудненского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе Днепрорудное произошло убийство женщины.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции, которая восстановила картину событий той ночи", - сообщили в пресс-центре.

По данным правоохранителей, во время конфликта, который произошел между мачехой 1959 года рождения и пасынком 1987 года рождения, последний руками и ногами нанес женщине многочисленные телесные повреждения. Далее оттащил бездыханное тело женщины на кухню, где пытался привести ее в чувство, а когда понял, что она умерла, позвонил в полицию и признался в содеянном.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения", - рассказали в полиции.

Согласно санкции инкриминируемой статьи фигурант может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, что 27 декабря пьяный одессит зарезал сына, который заступился за свою мать. Медикам не удалось спасти 36-летнего мужчину, он умер от потери крови в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Также мы сообщали, что киевлянин перерезал горло матери и спрятал труп в диван, на котором ел и спал. Ранее он отбывал срок за убийство в тюрьме за убийство жены.