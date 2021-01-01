Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортивные объекты для проведения Олимпийских игр 2022 года в Пекине готовы.

Соответствующее заявление публикует пресс-центр МОК.

"Мы должны уже в начале этого года начать подготовку к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине. Мы видим приверженность и решимость наших китайских партнеров и друзей, все олимпийские объекты уже готовы для лучших спортсменов мира", - сказал Бах.

Также он заявил, что Токио остается самым подготовленным олимпийским городом за всю историю.

"Мы можем только поблагодарить наших японских партнеров и друзей за их огромную приверженность и решимость", - сказал Бах.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на период с 4 по 20 февраля 2022 года.

Также "Страна" сообщала о том, сколько призовых получат украинские спортсмены за медали перенесенной летней Олимпиады в Токио.