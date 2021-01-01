В возрасте 91 года умер британский актер Марк Иден, известный по сериалу "Доктор Кто". Артист скончался в больнице в пятницу, 1 января.

Об этом сообщает The Sun.

"Он умер мирно, в больнице сегодня утром, 1 января 2021 года. Марк некоторое время жил с болезнью Альцгеймера, а в ноябре его госпитализировали", - заявил агент актера.

Марк Иден родился в 1928 году. Его актерская карьера продлилась более 50 лет. За это время он успел появиться в таких фильмах и сериалах, как "Угловая комната", "Святой", "Проклятие темно-красного алтаря", "Иисус из Назарета", "Профессионалы", "Пуаро", "Катастрофа".

Фото: thesun.co.uk

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