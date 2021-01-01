Сегодня в Украине националисты отмечают 112-летие лидера ОУН Степана Бандеры. В первый день года они традиционно устраивают факельные шествия по улицам крупных городов.

Основные организаторы сегодняшней акции в столице - ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Нацкорпус". В регионах о своем участии в бандеровских шествиях заявил близкий к Порошенко "Рух сопротивления капитуляции". В Киеве марш начнется в 18:00 из парка имени Шевченко.

Если в других городах страны его называют "факельным шествием", то в Киеве - "Марш чести, достоинства и свободы ко дню рождения Степана Бандеры". Или просто "Марш Бандеры".

Как правило, у националистов такие мероприятия используются, чтобы напомнить украинцам о своем политическом присутствии. И в очередной раз заявить власти о "красных линиях".

Впрочем, судя по результатам местных выборов, на которых националистические партии провалились, более-менее удается выполнять лишь вторую часть задачи.

"Страна" следит за факельным шествием в честь Бандеры. Материал обновляется.

Марш Бандеры в Киеве. Прямая трансляция

19:25 Выступают представители политсил, которые организовали шествие. Например, сейчас вещает Сергей Тамарин из "Нацкорпуса", который находится под следствием за нападение на Сергея Сивохо. Но, как видим, следствие идет крайне лояльно к Тамарину.

19:17 Марш в Киеве заканчивается на Майдане. Но перед тем, как разойтись, будет сначала недолгое вече.

19:15 А в Полтаве свое движение.

"В Полтаве сформировалась и прошла колона в честь дня рождения Степана Бадеры. Знаково, что колонна начала движение по улице, под балконом на котором в 1942году стоял Адольф Гитлер и приветствовал праздничный парад в честь своего приезда в город.

Наверно сегодня в Полтаве чествовали Бандеру потомки тех, кто тогда в далеком 42ом радостно с хлебом и солью, встречал фюрера!

Побеждённые и опущенные, предатели и пособники, как тогда, так и сегодня называют себя героями!", - написал в Facebook нардеп Илья Кива.

19:13 На подходе к Майдану снова запели гимн.

19:11 "Бандеровская армия марширует по улицам Киева, по улицам многих городов Украины. Крым будет украинским, Донбас будет украинским. Пусть нас услышат москали, которые хотят захватить наши земли, "Наша земля наши герои", - кричат в громкоговоритель организаторы и скандируют "Путин - ху@ло".

19:04 Шествие идет мимо здания мэрии. Но людей на самом деле немного: движение по Крещатику перекрыто лишь в сторону Майдана, по другой части едут машины. Раньше для таких маршей перекрывалась вся главная улица столицы.

19:00 Выкрикивают еще один уголовно наказуемый лозунг: "Москаляку - на гілляку". Ни этот, ни предыдущий лозунг "Москалей на ножі" на 5 канале Порошенко не глушили и давали зрителям "насладиться" услышанным.

18:53 Колонна дошла до Бессарабского рынка и двинулась по Крещатику. Зажгли файеры и запели гимн.

18:50 Ну, куда ж без этого - в микрофон кричат "Москалів на ножі" и полный текст соответствующей кричалки.

18:47 Фото марша. Есть в колонне и подростки в перчатках-скелетах.

18:43 Все лозунги повторяются по три раза и потом, через круг, снова повторяются - и тоже трижды. Создает впечатление религиозного культа или секты.

18:41 Играет песня Братьев Гадюкиных "Ми - хлопці з Бандерштадту".

Там, среди прочих, есть такие слова:

"Львівські батяри нігди не розбирали

Жид ти чи поляк, аби був не фраєр

Нас завжди єднала свята батярська воля

Хто хоче їй відняти, тоді шо зробиш - фаєр!"

Правда, на этом припеве песню приглушили.

18:38 Факельный марш двинулся по Владимирской на бульвар Шевченко.

18:34 Некоторые пришли с маленькими детьми. Один из мальчиков держит в руках игрушечный пистолет, пока его отец несет факел.

18:32 Начинают зажигать факелы. Видимо, сейчас тронутся в путь.

18:30 На акцию пришел глава современной ОУН, погромщик российских банков и посольства Николай Коханивский.

18:28 "Наша религия национализм. Наш пророк Степан Бандера", - гласит один из плакатов.

18:26 Перед колонной уже развернули черно-красный флаг ОУН. Скоро она двинется на Майдан.

18:22 Отдельные участники акции поют народные сельскохозяйственные песни: "Сіємо, сієм, сієм, засіваєм – Повнися, земле, врожаєм! Хай нам уродить жито, Щоб було добре жити".

18:18 На акции есть люди, которые обернуты в бело-красные флаги белорусской оппозиции. Они рассказывают журналистам, что ОУН, УПА и польская "Армия Крайова" - это родственные организации. Видимо, с последней себя ассоциируют присутствующие здесь белорусы.

18:11 Полиция говорит, что искала взрывчатку по пути следования колонны националистов. Также правоохранители заявили, что "проводят работу" с националистами, чтобы не было нарушений.

А еще призвали придерживаться карантинных ограничений. Чего уже не происходит: судя по фото большая часть людей без масок.

18:08 В столичном парке возле красного корпуса университета сейчас так.

18:04 Сейчас в парке Шевченко около 300 человек. Пока марш обещает быть немногочисленным.

Участники марша Бандеры в Киеве. Фото "Страны"

17:53 Нардеп Максим Бужанский высказался по поводу маршей Бандеры в Украине.

"Тем, кто собрался идти на марш именин Бандеры, мне сказать нечего.

Не нужно ни мне, ни им.

А вот тем, кто уже слегка симпатизирует покойному Степану, но ещё никуда не марширует, есть.

Дело, конечно, глубоко ваше.

Но я бы посоветовал немного почитать перед маршами.

Читать вообще намного полезней, чем ходить строем.

Так вот, я бы рекомендовал полистать материалы апрельской или июньской, уж не помню

, конференции ОУН(Б) 1941 года.

Полистать, представить себе ту страну, которую покойный Степан хотел тут построить.

Маленькую вассальную пародийную копию Третьего Рейха, только без промышленности.

Но со всеми остальными расово- этническими нюансами.

Иначе говоря, всем тем, за что немцев потом поволокли судить в Нюрнберг, а не просто продиктовали условия репараций и послевоенного устройства.

Если подходит, удачи, маршируйте.

И да, кстати, Европа, Евросоюз и прочие НАТО и Запады, немного в другую сторону.

Совсем в другую.

Американцам, знаете ли, пришлось переплыть океан, чтобы вот этого вот, что я предложил вам полистать, больше не было.

А они люди консервативные, если дедушка был героем, гордятся поколениями, по свистку не переобуваются.

Повезло их дедушкам, одним словом".