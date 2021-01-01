В четверг, 31 декабря, в Кременчуге Полтавской области местный житель стрелял по автомобилю службы такси из-за отказа водителя везти большую компанию.



Об этом сообщает пресс-служба полиции на своем сайте.



"31 декабря около 05:00 в полицию обратился водитель Daewoo Lanos, 1989 года рождения. Таксист заявил, что пострадал от хулиганских действий одного из клиентов", - рассказали в правоохранительных органах.

В частности, таксист отказался от выполнения заказа из-за чрезмерного количества пассажиров. Между ним и группой людей возник конфликт. По данным полиции, когда автомобиль тронулся с места без клиентов, один из мужчин несколько раз выстрелил в его сторону, нанеся транспортному средству повреждения.

"Затем этот же человек применил насилие и к водителю автомобиля", - добавили в пресс-службе полиции.

В данный момент сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался местный житель 1991 года рождения.

Напомним, что в Кривом Роге пассажир расстрелял водителя такси, который потребовал оплатить простой. В результате стрельбы водителя такси госпитализировали с проникающим ранением левой голени.

Также мы сообщали, что в Чернигове мужчина угнал такси и разбился насмерть. Полицейские установили личность водителя, им оказался черниговец 1987 года рождения.