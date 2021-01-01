Пить больше воды и не переедать. В Минздраве дали украинцам советы, как восстановиться после Нового года
В пятницу, 1 января, Минздрав дал украинцам несколько советов, как восстановиться после новогоднего празднования и минимизировать негативное влияние застолья на организм.
Соответствующий пост опубликовал Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
В частности, специалисты советуют обратить внимание на основные правила употребления алкоголя. В случае если случилось так, что вы не подсчитали дозу и у вас похмельный синдром на утро, то не нужно пить алкоголь. Гораздо правильнее принять контрастный душ и ввести в свой рацион обильное питье.
Также в ЦОЗ обратили внимание на правила питания в новогодние праздники. "Не переедайте, не ешьте быстро, предпочитайте свежие овощи, пейте больше воды", - советуют в пресс-центре ЦОЗ.
К тому же нужно постараться не смешивать сложные углеводы, жиры и белки. Например, рыбу лучше сочетать с зеленью и овощами. Это касается и блюд из картофеля - лучше добавлять овощи, а не запеченное мясо или рыбу. Стоит воздержаться от кремовых тортов, капкейков и пирожных.
Что касается отравлений, то лучше не употреблять продукты, в которых вы не уверены. "Вирусы или бактерии могут попасть в пищу на любом этапе пути от производства к столу, поэтому каждый участник процесса, от производителя до потребителя, играет роль в предотвращении пищевой инфекции", - сообщили в ЦОЗ.
В Центре общественного здоровья выделили 5 правил, которые позволят обезопасить рацион:
- поддерживать чистоту;
- отделить сырые продукты от готовых;
- тщательно готовить пищу;
- держать еду при безопасной температуре;
- использовать безопасную воду и свежие продукты.
К тому отмечается, что такое пищевое отравление, как ботулизм, может привести к тяжелым последствиям. Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервного мяса, рыбы, реже - овощей.
"Потенциально опасны все консервы, плохо вымытые, неправильно/недостаточно обработанные, которые транспортировались или хранились в неправильных условиях", - сообщили в ЦОЗ.
Чтобы спастись от ботулизма стоит избегать:
- копченой, соленой и консервированной рыбы;
- мясных и грибных консерваций;
- если вы сомневаетесь в качестве их хранения и транспортировки;
- если сомневаетесь в качестве продукции.
Единственный способ для людей, склонных к пищевой аллергии, контролировать ее, то есть избегать употребления аллергенов. Таким людям стоит читать этикетки на продуктах и не использовать продукты или ингредиенты, которые могут вызвать симптомы аллергической реакции.
"Достаточное потребление жидкости - одна из обязательных условий для обеспечения правильной физической и умственной активности человека", - добавили в сообщении, отметив, что необходимо существенно ограничить потребление калорийных напитков, включая сладкие газированные и соки.
Напомним, что Минздрав дал украинцам список советов, как безопасно встретить Новый год в пандемию. Врачи призвали придерживаться простых правил, чтобы защитить и себя и своих близких во время празднования.
Также "Страна" сообщала, что Минздрав ожидает вспышку коронавируса в Украине после новогодних праздников.