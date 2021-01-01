В пятницу, 1 января, Минздрав дал украинцам несколько советов, как восстановиться после новогоднего празднования и минимизировать негативное влияние застолья на организм.



Соответствующий пост опубликовал Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.



В частности, специалисты советуют обратить внимание на основные правила употребления алкоголя. В случае если случилось так, что вы не подсчитали дозу и у вас похмельный синдром на утро, то не нужно пить алкоголь. Гораздо правильнее принять контрастный душ и ввести в свой рацион обильное питье.



Также в ЦОЗ обратили внимание на правила питания в новогодние праздники. "Не переедайте, не ешьте быстро, предпочитайте свежие овощи, пейте больше воды", - советуют в пресс-центре ЦОЗ.



К тому же нужно постараться не смешивать сложные углеводы, жиры и белки. Например, рыбу лучше сочетать с зеленью и овощами. Это касается и блюд из картофеля - лучше добавлять овощи, а не запеченное мясо или рыбу. Стоит воздержаться от кремовых тортов, капкейков и пирожных.



Что касается отравлений, то лучше не употреблять продукты, в которых вы не уверены. "Вирусы или бактерии могут попасть в пищу на любом этапе пути от производства к столу, поэтому каждый участник процесса, от производителя до потребителя, играет роль в предотвращении пищевой инфекции", - сообщили в ЦОЗ.



В Центре общественного здоровья выделили 5 правил, которые позволят обезопасить рацион:

поддерживать чистоту;

отделить сырые продукты от готовых;

тщательно готовить пищу;

держать еду при безопасной температуре;

использовать безопасную воду и свежие продукты.

К тому отмечается, что такое пищевое отравление, как ботулизм, может привести к тяжелым последствиям. Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервного мяса, рыбы, реже - овощей.



"Потенциально опасны все консервы, плохо вымытые, неправильно/недостаточно обработанные, которые транспортировались или хранились в неправильных условиях", - сообщили в ЦОЗ.



Чтобы спастись от ботулизма стоит избегать:

копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консерваций;

если вы сомневаетесь в качестве их хранения и транспортировки;

если сомневаетесь в качестве продукции.

Единственный способ для людей, склонных к пищевой аллергии, контролировать ее, то есть избегать употребления аллергенов. Таким людям стоит читать этикетки на продуктах и не использовать продукты или ингредиенты, которые могут вызвать симптомы аллергической реакции.

"Достаточное потребление жидкости - одна из обязательных условий для обеспечения правильной физической и умственной активности человека", - добавили в сообщении, отметив, что необходимо существенно ограничить потребление калорийных напитков, включая сладкие газированные и соки.







Напомним, что Минздрав дал украинцам список советов, как безопасно встретить Новый год в пандемию. Врачи призвали придерживаться простых правил, чтобы защитить и себя и своих близких во время празднования.



Также "Страна" сообщала, что Минздрав ожидает вспышку коронавируса в Украине после новогодних праздников.