В Виннице под колесами грузового поезда погиб 28-летний местный житель. Трагедия произошла под утро 1 января возле железнодорожного вокзала в микрорайоне Бучмы.

Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

"Около 04:00 в полицию поступило сообщение от машиниста поезда, который двигался по параллельной железнодорожной колее. Мужчина рассказал, что во время движения заметил на путях тело мужчины. Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая по вызову, обнаружила тело потерпевшего с травмами, характерными для наезда поездом", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины.

Следствием открыто уголовное производство по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.

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