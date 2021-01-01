Индия одобрила вакцину от AstraZeneca для экстренного использования
В пятницу, 1 января, регуляторный орган Индии одобрил вакцину против коронавируса, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом для экстренного использования.
Об этом газете The Guardian сообщили два осведомленных источника.
В свою очередь представитель Центральной организации по контролю за стандартами лекарств Индии (CDSCO), эксперты которой встречались дважды на этой неделе, отказался от комментариев.
Ранее Великобритания и Аргентина уже разрешили этой вакцину для экстренного использования.
Власти Индии хотят развернуть вакцинацию уже в ближайшее время и рассматривают заявки на разрешение на экстренное использование вакцин, производства компании Pfizer/BioNTech, а также индийской компании Bharat Biotech.
Тем временем Украина заключила договор на закупку китайских вакцин CoronaVac, первая партия которых поступит до 31 марта.