В пятницу, 1 января, регуляторный орган Индии одобрил вакцину против коронавируса, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом для экстренного использования.

Об этом газете The Guardian сообщили два осведомленных источника.

В свою очередь представитель Центральной организации по контролю за стандартами лекарств Индии (CDSCO), эксперты которой встречались дважды на этой неделе, отказался от комментариев.

Ранее Великобритания и Аргентина уже разрешили этой вакцину для экстренного использования.

Власти Индии хотят развернуть вакцинацию уже в ближайшее время и рассматривают заявки на разрешение на экстренное использование вакцин, производства компании Pfizer/BioNTech, а также индийской компании Bharat Biotech.

Тем временем Украина заключила договор на закупку китайских вакцин CoronaVac, первая партия которых поступит до 31 марта.