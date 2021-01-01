Испания и Великборитания, которая окончательно покинула Евросоюз, договорились о том, что территория Гибралтара станет частью зоны Шенгенской зоны.

Об этом пишет DW.

Так, 1 января закончился переходный период после выхода Великобритании из ЕС. Страна и ее заморские территории, в числе которых и Гибралтар, вышли из Единого рынка и Таможенного союза Европейского союза.

После нескольких часов переговоров между правительствами Великобритании, Испании и Гибралтара было принято включить последний в Шенгенскую зону.

"Я искренне приветствую сегодняшнее политическое соглашение между Великобританией и Испанией о будущих отношениях Гибралтара с ЕС. Великобритания всегда была и останется полностью приверженной защите интересов Гибралтара и его британского суверенитета", - написал в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, 30 декабря главы Европейской Комиссии и Европейского Совета подписали соглашения об отношениях стран-участниц Евросоюза и Великобритании после Brexit.

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