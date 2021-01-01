На выходных, 2-3 января, сухая погода ожидается на всей территории Украины, за исключением Луганской области и Карпат. Похолодание придет уже на следующей неделе.

Об этом в пятницу, 1 января, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Кому надоели серые облака, то завтра можно будет где-то в Украине увидеть солнышко, или хотя бы прояснение. Главные циклоны, например, очень активная Lisa над Италией, умеренные или сильные осадки - 2-3-го января все они будут вне Украины", - заверила эксперт.

По ее словам, в субботу-воскресенье в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

"Разве что ближайшей ночью в Карпатах возможен снег, а на Луганщине - преимущественно дождь", - заявила Диденко.

Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах +2...+9 градусов, на крайнем юге до +12 градусов.

В Киеве 2 января так тепло, как сегодня, не будет. Однако воздух прогреется до +5 градусов, возможны прояснения.

На следующей неделе в Украину придет похолодание, однако незначительное. Меньше оно коснется южной части Украины и прилегающих к ней центральных областей.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра ближайшей ночью на Левобережье местами могут пройти дожди с мокрым снегом.

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