Американская телекомпания Netflix собитается снять фильм об операции спецслужб по задержанию в Украине бойцов частной военной компании "Вагнер", которую провели в 2018 году.

Об этом рассказал экс-президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "Прямой".

Порошенко заявил, что операцию по задержанию "вагнеровцев" готовили украинские спецслужбы и западные партнеры, но информацию о ней якобы "слили" из окружения Зеленского, после чего операция провалилась.

"Лучше начинать сотрудничать со следствием. Не надо препятствовать созданию ВСК в Верховной Раде. Единственное, чего вы добились - эта тема стала интересной. Еще одну новость я хочу вам сказать: у меня есть точная информация, что всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм по сделке с "вагнеровцами", - заявил Петр Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко ранее заявил, что санкционировал проведение операции спецслужб по задержанию в Украине бойцов частной военной компании "Вагнер".

"Страна" подробно анализировала скандал "вагнеровцами" и зачем его раскручивают.