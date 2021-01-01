Согласно данным опроса, только 41% жителей Польши планируют вакцинироваться от коронавируса. При этом только 20% из них твердо уверены в своем решении, а 21% только планируют сделать прививку.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, не менее 39% из опрошенных не собираются делать прививку, а 20% еще не решили точно. При этом на прошлой недели желающих вакцинировать в Польше было меньше.

Напомним, 27 декабря в Польше стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Первой в стране прививку получила старшая медсестра главного клинического госпиталя МВД в Варшаве Алиция Якубовская.

Также мы писали, что украинцы, которые проживают и работают в Польше, смогут получить вакцину от коронавируса бесплатно.