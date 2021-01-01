В Риме сотни птиц упали на землю и погибли в результате массовых новогодних фейерверков. Местные жители начали распространять фото и видео усыпанных мертвыми скворцами улиц в разных частях города. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.

"На Виа Кавур - полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи все равно это делают", - пишет пользователь Twitter.

По словам очевидцев, они видели буквально "дождь" из мертвых птиц после начала полуночной "канонады" из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались уйти от громких взрывов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве от фейерверка загорелся многоквартирный дом.

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