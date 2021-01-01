Украинская студия GSC Game World показала первые кадры геймплея готовящегося к выходу продолжения популярной игры о жизни после Чернобыльской катастрофы S.T.A.L.K.E.R.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале GSC Game World.

Видео длится чуть меньше минуты и показывает кадры игрового процесса с видом от первого лица, героя по прозвищу Скиф. На кадрах видно, как он бежит по полуразрушенному зданию, в то время как вокруг летают мелкие частицы пыли, а повсюду разбросаны обломки, напоминающие о недавно случившейся Чернобыльской катастрофе.

Примечательно, что украинские разработчики выбрали необычный саундтрек для этого видео - инструментальную версию песни "Линия Жизни" российской группы Сплин, которая известна многим по фильму "Брат-2".

Разработчики уверяют, что ролик записан на движке игры и он полностью передает "быструю смену окружения, зловещие пейзажи и постоянное плохое предчувствие", которые испытают игроки S.T.A.L.K.E.R. 2.

Видео: YouTube/ GSC Game World

Предполагается, что игра выйдет уже в этом году, спустя несколько лет ожидания.

Ранее мы сообщали о смерти от коронавируса одного из сценаристов проекта, украинского писателя-фантаста Сергея Иванова.