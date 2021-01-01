30 декабря в небольшом норвежском городке Аск, что в 25 км от Осло, произошел масштабный оползень, в результате которого 10 человек пропали без вести. Поисковая операция продолжается уже второй день.

Об этом информирует телерадиокомпания NRK.

По данным журналистов, поиски пострадавших продолжаются с ночи среды, 30 декабря. Из опасной зоны эвакуированы более 1 000 человек. 31 декабря были эвакуированы жители еще 14 домов, 46 человек, так как в почве были замечены подозрительные трещины, которые могут указывать на грядущий оползень.

На данный момент спасатели уже зашли в так называемую "красную зону" оползня - ранее это считалось опасным. Вчера там работали служебные собаки, которые способны находить людей под завалами. Норвежским специалистам также помогают коллеги из Швеции.

Сообщается, что длина зоны оползня составляет 700 метров, в результате трагедии повреждены по меньшей мере 14 жилых домов.

"Мы исследуем оползень в нижней части, работаем со спасательными командами USAR и полицейскими собаками", - заявил координатор операции на последнем брифинге.

Спасатели продолжают поиски живых людей несмотря на то, то с момента оползня прошло уже два дня. Вчера специалисты откопали собаку, которая оказалась жива и невредима.

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