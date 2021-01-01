Действующий президент США Дональд Трамп продлил ограничения по выдаче рабочих и имиграционных виз на три месяца, таким образом они будут в силе и после инаугурации демократа Джо Байдена.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Трамп распорядился продлить на три месяца ограничения по визам, которые были введены в апреле и расширены в июне. По словам действующего президента США такие ограничения нужны для предотвращения чрезмерной конкуренции за рабочие места в связи с пандемией коронавируса. Также остается под запретом и проведение визовой лотереи.

Напомним, летом Трамп ограничил выдачу некоторых рабочих виз, в частности указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1.

Также сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США ввело новые ограничения на получение рабочих виз H-1B для высококвалифицированных специалистов.