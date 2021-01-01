В субботу, 3 января, в Украине ожидается погода преимущественно без осадков, лишь ближайшей ночью на Левобережье местами могут пройти дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью опустится не ниже -4 градусов, а в дневные часы на всей территории страны прогнозируют плюсовую температуру.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается западный с переходом на юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура воздуха в ночь на 2 января от -4 градусов до +2. Днем потеплеет до +2-9 градусов.

Днем в воскресенье, 3 января, будет немного прохладнее - от 0 до +4, на Закарпатье и в южных регионах - до +7-9.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что год начался с проливных дождей и публиковала прогноз погоды на 1января.

Также мы сообщали, что Луганск и Донецк в конце декабря засыпало снегом.