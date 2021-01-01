Великобритания официально покинула Европейский союз. В 23:00 31 декабря по Гринвичу (01:00 1 января по Киеву) вступило в силу соглашение об урегулировании экономических отношений между Лондоном и Брюсселем.

Об этом сообщает BBC.

Так, новые правила подразумевают следующие изменения во взаимоотношениях ЕС и Соединенного Королевства:

Свободное перемещение людей между Соединенным Королевством и странами ЕС прекращено. Иммиграция в Британию будет осуществляться по балльной системе, так же как и с другими странами мира;





Любой британский гражданин, желающий провести в ЕС более 90 дней из 180, должен будет получать визу;





В аэропорты, порты и вокзалы вернутся магазины беспошлинной торговли. Британский гражданин, возвращаясь из ЕС, сможет беспошлинно провезти 42 литра пива, 18 литров вина, 4 литра крепких напитков и 200 сигарет;





Британская полиция потеряла автоматический доступ к европейской базе данных людей, совершивших преступления и находящихся в розыске;





Частным лицам и компаниям Англии, Шотландии и Уэльса придется заполнять дополнительные формы и документы при осуществлении торговых операций со странами ЕС.

По данным журналистов, первые часы после пересечения границы по новым правилам прошли спокойно, и грузовики без проблем прошли таможенную проверку в Дувре и Дублине.

"Все идет нормально, все работает точно также, как и до 23 часов (31 декабря). Очень, очень спокойно, грузовиков мало, как мы и предполагали", - заявил представитель компании Eurotunnel Джон Киф.



Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что теперь у Британии появилась свобода действий и возможность вести дела "по-другому и лучше". Одновременно ряд представителей министерств предупредили, что в ближайшие недели, когда праздники закончатся, некоторых затруднений и задержек избежать не удастся.

Отметим, что хоть официально Британия вышла из ЕС 31 января 2020 года, через 3,5 года после референдума о Brexit, на протяжении 11 месяцев все оставалось по прежнему, в то время как Лондон и Брюссель вели переговоры о будущих экономических отношениях. Примечательно, что соглашение было достигнуто накануне Рождества, 24 декабря. Парламент проголосовал за его утверждение 29 декабря.

С сегодняшнего дня британские производители будут иметь беспошлинный доступ к рынку ЕС, однако им придется предъявлять на границе дополнительные таможенные документы. В то же время пока неизвестно, какими будут отношения банковского сектора королевства и сектора финансовых услуг с Евросоюзом. Эта отрасль обеспечивает львиную долю бюджета Британии.

Кроме того, правительству Джонсона удалось договориться с Испанией о том, что ее граница с Гибралтаром останется открытой. При этом данную договоренность еще предстоит внести в общее соглашение с ЕС.

Судить о том, до какой степени Brexit повлияет на логистику торговли между ЕС и Британией, пока сложно, потому что продолжающаяся пандемия Covid-19 существенно снизила трафик и товаров, и людей через границу, и о реальном эффекте Brexit можно будет судить только после ее окончания, заявила политический корреспондент BBC Джессика Паркер.

Ранее "Страна" анализировала сделку Лондона с Брюсселем и рассказывала, как она отразится на Украине.