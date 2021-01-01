В ночь с 31 декабря на 1 января во Франции, где с 15 декабря действует комендантский час, полиция накрыла несколько массовых нелегальных вечеринок.

Об этом пишет L’independant и Le Figaro.

На одном из новогодних празднований, в Бретани, полиция обнаружила 2000 человек, что превышало количество жителей города. Рейв-вечеринка проходила в здании заброшенного амбара.

После приезда полиции нарушители отказались расходиться, начались стычки с правоохранителями. В результате участники массовой вечеринки сожгли полицейский автомобиль, трое полицейских были травмированы.

В Марселе также были нарушители комендантского часа - около трехсот человек собрались на вечеринку. В итоге трое организаторов попали в тюрьму а 150 из участников получили штраф по 135 евро каждый.

Напомним, 28 ноября французские магазины, торгующие второстепенными товарами, впервые открылись после месячного локдауна.

Также сообщалось, что французам, которые отказываются сдавать тест и делать прививку, хотят запретить пользоваться транспортом