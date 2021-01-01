Вернувшимся из сирийских лагерей для беженцев украинцам на родине помогут с адаптацией к обычной жизни. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщается на сайте МИД Украины.

"Украинцам, которые вернулись, будет оказана помощь с адаптацией к обычной жизни, в том числе с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа", - сказала она.

В МИД добавили, что в лагерях для беженцев на территории Сирии продолжают оставаться украинские граждане, в частности крымские татары.

"МИД в сотрудничестве с Офисом Президента Украины, другими государственными органами приложит все возможные усилия для обеспечения их возвращения на Родину", - добавила заместитель.

Напомним, в новогоднюю ночь их сирийских лагерей для беженцев, где содержатся родственники боевиков из ИГИЛ, в Украину прибыли семь детей и две женщины.

Также мы сообщали, что в Сирии освободили двух украинок, чьи мужья воевали за ИГИЛ.