На прошедшей в режиме онлайн Генассамблее ООН США и Израиль проголосовали против бюджета организации на 2021 год из-за Израиля и Ирана.

Об этом пишет Bloomberg.

Недовольство двух стран вызвало то, что, по мнению Вашингтона и Иерусалима, организация стала платформой для антиизраильских организаций.

Кроме того, США не понравилось, что в ООН не поддержали Вашингтон в стремлении восстановить мониторинговую группу по санкциям в отношении Ирана.

Как пишет Bloomberg, голосование США против бюджета можно расшифровать как политический жесть Дональда Трампа, который управляет последние недели.

Напомним, Джо Байден сообщил о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном.

Также мы писали, что в Совtnt безопасности ООН против антииранских санкций, о которых объявили в США.