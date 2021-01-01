Утром 1 января президент Сербии Александр Вучич дал старт пуску газа по "Балканскому потоку", по которому теперь в страну будет поступать газ из России. Этот газопровод является продолжением "Турецкого потока", который проходит по дну Черного моря от России до Турции. Об этом пишет "Коммерсант".

По словам Вучича, Сербия может сэкономить на этом более $70 за 1 тысячу кубометров газа.

"Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за 1 тысячу кубометров будет $155 на входе из Болгарии плюс от $12 до $14 транспортных расходов в нашей сети, ранее это было $240", - объяснил Вучич.

В церемонии запуска газопровода участвовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, гендиректор компании "Сербиягаз" Душан Баятович, а также представители российских компаний, которые строили газопровод.

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии возобновили прокладку газопровода "Северный поток - 2".

Также мы сообщали, что названа причина взрыва газопровода в Чабанах.