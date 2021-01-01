По состоянию на пятницу, 1 января, число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 83 млн 543 тыс. 928.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, по причинам, связанным с коронавирусом за все время пандемии в мире умерли 1 млн 820 тыс. 403 человека, а выздоровели 47 млн 114 тыс 761 пациент.

Лидирует в количестве зафиксированных случаев коронавируса по-прежнему США (19 974 883 случаев), на втором месте Индия (10 286 709), а на третьем Бразилия (7 675 973).

Напомним, в ВОЗ рассказали, нужно ли пить витамины D, С и цинк для профилактики коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине третий день увеличивалось число новых случаев коронавируса. В предпоследний день года заразилось больше 9,5 тысяч человек.