В своих новогодних поздравлениях лидеры стран говорили о коронавирусе, предстоящей вакцинации от Covid-19, о вызовах, которые бросил 2020 год. В Европе упомянули прогноз снижения рождаемости на фоне коронакризиса, посетовали, что пришлось указывать гражданам, как им собираться семьями и как мыть руки и пообещали долгие тяжелые месяцы впереди.

В Китае, кроме, коронавируса, рассказали об экономических достижениях, в Японии о развитии цифровых технологий и летней Олимпиаде, которую надеются провести в 2021 году, в России вспомнили 75-летие Победы.

Приводим полные тексты новогодних поздравлений лидеров России, Великобритании, Китая, Японии и Италии (полный текст выступления Зеленского можно прочитать здесь).

Президент России, Владимир Путин

"Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Всего через несколько минут 2020-й заканчивается.

Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти.

И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людей.

Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.

Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие - в наших сердцах, в нашем характере и поступках.

Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг - с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы.

Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы.

Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети - еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел - масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых.

Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка.

Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда.

Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии ХХI века.

Дорогие друзья!

Не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее.

К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве.

Так же неустанно, с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб, наши военнослужащие в горячих точках за рубежами России, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания.

Дорогие друзья!

Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны.

Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей.

Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году!

С праздником, дорогие друзья!"

Премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон

"Что ж, ребята, мы подходим к концу 2020 года.

Год, в котором правительство было вынуждено указывать людям, как жить своей жизнью, как долго мыть руки, сколько домашних хозяйств могут собираться вместе.

И год, в котором мы потеряли слишком много близких раньше времени.

Так что я могу представить, что найдется множество людей, которые будут только счастливы попрощаться с мрачным 2020 годом.

Но прямо перед тем, как мы это сделаем, я хочу напомнить вам, что это был также год, когда мы заново открыли для себя дух единства, общности.

Это был год, когда мы отпраздновали мужество и самопожертвование наших сотрудников NHS (Национальная служба здравоохранения" и работников домов престарелых.

Год, в который трудящиеся сделали все возможное, чтобы страна продолжала двигаться в условиях крупнейшего кризиса, с которым мы сталкивались на протяжении многих поколений - продавцы, транспортный персонал, фармацевты, службы экстренной помощи.

Мы стали свидетелями обновления духа волонтерства, когда люди доставляли еду пожилым и уязвимым людям.

И раз за разом, когда возникла необходимость в борьбе с новыми волнами вируса, мы видели, как люди объединяются в своей решимости, нашей решимости защищать NHS и спасать жизни.

Отложить их жизни, свои жизни на паузу.

В 2020 году мы стали свидетелями того, как британские ученые не только разработали первое в мире эффективное лекарство от этой болезни, но только в последние несколько дней в лабораториях Оксфорда зажегся маяк надежды.

Новая вакцина для комнатной температуры, которую можно производить дешево и в больших масштабах, и это предлагает буквально новую жизнь людям в этой стране и во всем мире.

Мы меняем шансы в пользу человечества и против Covid.

И мы знаем, что впереди нас ждет тяжелая борьба в течение нескольких недель и месяцев, потому что мы сталкиваемся с новым вариантом болезни, требующим новой бдительности.

Но поскольку завтра в 2021 году взойдет солнце, у нас есть уверенность в этих вакцинах.

Впервые в Великобритании, которая также может делать вещи иначе, а при необходимости и лучше, чем наши друзья в ЕС.

Бесплатно заключать торговые сделки по всему миру. И бесплатно подстегнуть наше стремление стать научной сверхдержавой. От бионаук до искусственного интеллекта, и с нашими ведущими в мире аккумуляторными и ветровыми технологиями мы будем работать с партнерами по всему миру, не только для решения проблемы изменения климата, но и для создания миллионов высококвалифицированных рабочих мест, которые потребуются этой стране не только в этом году - 2021 году, когда мы оправимся от Covid, но и в ближайшие годы.

Это удивительный момент для этой страны.

Наша свобода в наших руках, и мы должны максимально использовать ее.

И я думаю, что подавляющим инстинктом людей этой страны будет объединение в одно Соединенное Королевство - Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, работая вместе, чтобы выразить наши ценности во всем мире.

Возглавляя саммит G7 и COP 26 по изменению климата в Глазго,

И открытая, щедрая, открытая, интернационалистическая и свободная торговая глобальная Великобритания, которая выступает за 12 лет качественного образования для каждой девочки в мире.

2021 год - это год, когда мы сможем это сделать, и я считаю, что 2021 год - это прежде всего год, когда мы в конечном итоге будем делать те повседневные дела, которые сейчас кажутся потерянными в прошлом.

Купаясь в розовом сиянии ностальгии, отправляясь в паб, на концерты, в театры, рестораны или просто держась за руки с любимыми, как обычно.

Нам еще далеко до этого, впереди тяжелые недели и месяцы.

Но мы можем видеть этот свет, знаменующий конец пути, и, что более важно, мы можем видеть с растущей ясностью, как мы собираемся туда попасть.

Вот что дает мне такую ​​уверенность в 2021 году.

С Новым Годом!"

