В своих новогодних поздравлениях лидеры стран говорили о коронавирусе, предстоящей вакцинации от Covid-19, о вызовах, которые бросил 2020 год. В Европе упомянули прогноз снижения рождаемости на фоне коронакризиса, посетовали, что пришлось указывать гражданам, как им собираться семьями и как мыть руки и пообещали долгие тяжелые месяцы впереди.

В Китае, кроме, коронавируса, рассказали об экономических достижениях, в Японии о развитии цифровых технологий и летней Олимпиаде, которую надеются провести в 2021 году, в России вспомнили 75-летие Победы.

Приводим полные тексты новогодних поздравлений лидеров России, Великобритании, Китая, Японии и Италии (полный текст выступления Зеленского можно прочитать здесь).

Президент России, Владимир Путин

"Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Всего через несколько минут 2020-й заканчивается.

Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти.

И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людей.

Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.

Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие - в наших сердцах, в нашем характере и поступках.

Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг - с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы.

Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы.

Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети - еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел - масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых.

Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка.

Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда.

Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии ХХI века.

Дорогие друзья!

Не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее.

К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве.

Так же неустанно, с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб, наши военнослужащие в горячих точках за рубежами России, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания.

Дорогие друзья!

Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны.

Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей.

Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году!

С праздником, дорогие друзья!"

Премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон

"Что ж, ребята, мы подходим к концу 2020 года.

Год, в котором правительство было вынуждено указывать людям, как жить своей жизнью, как долго мыть руки, сколько домашних хозяйств могут собираться вместе.

И год, в котором мы потеряли слишком много близких раньше времени.

Так что я могу представить, что найдется множество людей, которые будут только счастливы попрощаться с мрачным 2020 годом.

Но прямо перед тем, как мы это сделаем, я хочу напомнить вам, что это был также год, когда мы заново открыли для себя дух единства, общности.

Это был год, когда мы отпраздновали мужество и самопожертвование наших сотрудников NHS (Национальная служба здравоохранения" и работников домов престарелых.

Год, в который трудящиеся сделали все возможное, чтобы страна продолжала двигаться в условиях крупнейшего кризиса, с которым мы сталкивались на протяжении многих поколений - продавцы, транспортный персонал, фармацевты, службы экстренной помощи.

Мы стали свидетелями обновления духа волонтерства, когда люди доставляли еду пожилым и уязвимым людям.

И раз за разом, когда возникла необходимость в борьбе с новыми волнами вируса, мы видели, как люди объединяются в своей решимости, нашей решимости защищать NHS и спасать жизни.

Отложить их жизни, свои жизни на паузу.

В 2020 году мы стали свидетелями того, как британские ученые не только разработали первое в мире эффективное лекарство от этой болезни, но только в последние несколько дней в лабораториях Оксфорда зажегся маяк надежды.

Новая вакцина для комнатной температуры, которую можно производить дешево и в больших масштабах, и это предлагает буквально новую жизнь людям в этой стране и во всем мире.

Мы меняем шансы в пользу человечества и против Covid.

И мы знаем, что впереди нас ждет тяжелая борьба в течение нескольких недель и месяцев, потому что мы сталкиваемся с новым вариантом болезни, требующим новой бдительности.

Но поскольку завтра в 2021 году взойдет солнце, у нас есть уверенность в этих вакцинах.

Впервые в Великобритании, которая также может делать вещи иначе, а при необходимости и лучше, чем наши друзья в ЕС.

Бесплатно заключать торговые сделки по всему миру. И бесплатно подстегнуть наше стремление стать научной сверхдержавой. От бионаук до искусственного интеллекта, и с нашими ведущими в мире аккумуляторными и ветровыми технологиями мы будем работать с партнерами по всему миру, не только для решения проблемы изменения климата, но и для создания миллионов высококвалифицированных рабочих мест, которые потребуются этой стране не только в этом году - 2021 году, когда мы оправимся от Covid, но и в ближайшие годы.

Это удивительный момент для этой страны.

Наша свобода в наших руках, и мы должны максимально использовать ее.

И я думаю, что подавляющим инстинктом людей этой страны будет объединение в одно Соединенное Королевство - Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, работая вместе, чтобы выразить наши ценности во всем мире.

Возглавляя саммит G7 и COP 26 по изменению климата в Глазго,

И открытая, щедрая, открытая, интернационалистическая и свободная торговая глобальная Великобритания, которая выступает за 12 лет качественного образования для каждой девочки в мире.

2021 год - это год, когда мы сможем это сделать, и я считаю, что 2021 год - это прежде всего год, когда мы в конечном итоге будем делать те повседневные дела, которые сейчас кажутся потерянными в прошлом.

Купаясь в розовом сиянии ностальгии, отправляясь в паб, на концерты, в театры, рестораны или просто держась за руки с любимыми, как обычно.

Нам еще далеко до этого, впереди тяжелые недели и месяцы.

Но мы можем видеть этот свет, знаменующий конец пути, и, что более важно, мы можем видеть с растущей ясностью, как мы собираемся туда попасть.

Вот что дает мне такую ​​уверенность в 2021 году.

С Новым Годом!"

There will be plenty who will be only too happy to say goodbye to the grimness of 2020.



But this was also the year when we rediscovered a spirit of togetherness, of community.



In 2021 we have our freedom in our hands and it is up to us to make the most of it. Happy New Year! pic.twitter.com/gDRXe2SuCb December 31, 2020

Председатель КНР, Си Цзиньпин

"Уважаемые товарищи, друзья, дамы и господа! Приветствую вас! Вскоре наступит 2021 год. Находясь в Пекине, направляю всем вам наилучшие поздравления с Новым годом! 2020 год был крайне непростым. Столкнувшись с внезапно вспыхнувшей эпидемией коронавируса, мы продемонстрировали нашу волю и любовь к жизни, придерживаясь принципов "человек превыше всего, жизнь превыше всего", наполнили борьбу с пандемией непоколебимой волей и стремлением к победе.

В ходе всеобщей борьбы с трудностями мы проявили твердость, упорно отстаивали достижения, понимали первостепенную важность совместного преодоления бедствий и горестей, возложили на алтарь победы героические жертвы, стали свидетелями взаимной помощи. От ангелов в белых халатах до воинов - сынов отечества, от научных сотрудников до общественных работников, от добровольцев до строителей, от стариков старше 70 лет до молодого поколения, родившихся после 90-ых годов и после 2000 года.

Бесчисленное количество людей посвятили свою жизнь важной миссии, своей искренней любовью отстояли жизни других. Небольшие усилия каждого превратились в мощную силу, в нерушимую стену защиты жизни. Все без исключения и без колебаний встали сердцем к сердцу, плечом к плечу, каждая трогающая душу сцена продемонстрировала великий дух борьбы с эпидемией.

Истоки великолепия в простоте, а герои исходят из народа. Каждый из них заслуживает восхищения! Выражаю сочувствие каждому заразившемуся, посылаю слова уважения каждому народному герою! Я горжусь нашей Великой Родиной и нашим народом, нашим крепким и развивающимся национальным духом! Жизненные невзгоды делают человека сильным, а тщательная полировка наполняет нефрит изяществом. Мы преодолели воздействие эпидемии коронавирусной инфекции, добившись значимых результатов в противоэпидемической работе и в социально-экономическом развитии.

Реализация плана "13-ой пятилетки" завершилась полным успехом, обозначены задачи "14-ой пятилетки". Ускоряется формирование новой структуры развития, претворяется в жизнь концепция высококачественного развития. Китай стал одной из первых крупных экономик мира, которая в приоритетном порядке добилась положительной динамики экономического роста.

По предварительным оценкам, в 2020 году объем ВВП страны перешагнул отметку 100 триллионов юаней. Производство продовольствия и урожайность Китая демонстрируют рост на протяжении 17 лет подряд. Китай добился целого ряда важных прорывов в различных областях науки и техники, включая запуск космических зондов "Тяньвэнь-1" и "Чанъэ-5" и подводного аппарата "Фэньдоучжэ".

Бурно и интенсивно развивается строительство порта свободной торговли Хайнань. Кроме того, нам удалось противостоять удару разрушительной водной стихии.

Военнослужащие и народ не сдались перед трудностями, объединили свои усилия в целях борьбы с эпидемией, стремясь к минимизации ущерба. Я побывал с инспекционными поездками в 13 провинциях (автономных районах и городах центрального подчинения), где с радостью заметил, что местные жители тщательно и строго соблюдали противоэпидемические требования, не теряли время, чтобы восстановить производство и работу, прикладывали максимум усилий с тем, чтобы расширять инновационную деятельность.

Люди нашей страны полны уверенности, стремятся к упорному труду, в стране царит атмосфера жизненной энергии и позитивная сила. В 2020 году мы добились исторических успехов во всестороннем формировании среднезажиточного общества, одержали окончательную победу над бедностью.

Мы нанесли сокрушительный удар по нищете в наиболее отсталых районах страны, выполнив сложнейшую задачу борьбы с бедностью. За 8 лет от нищеты было освобождено около 100 миллионов человек сельского населения, из-за черты бедности были выведены все 832 наиболее бедных уезда страны.

На протяжении последних лет я побывал в 14 беднейших районах, где местные жители, сельчане упорно трудились, а многие кадровые работники посвятили свои жизни оказанию помощи местному населению в преодолении бедности. Все эти картины часто стоят у меня перед глазами.

Нам нельзя расслабляться, мы должны продолжать прилагать активные усилия, чтобы нарисовать прекрасную картину возрождения села, уверено двигаться к достижению цели обретения всеобщей зажиточной жизни.

В этом году в стране прошел ряд торжественных мероприятий, посвященных 40-летию создания Специальной экономической зоны в Шэньчжэне и 30-летию развития нового района Пудун в Шанхае. Наполненный жизненной энергией Шэньчжэнь - мегаполис, расположенный на побережье Южно-китайского моря, прекрасные набережные реки Хуанпу в Шанхае. Из первых экспериментальных зон они превратились в зоны показательные, а стремление к экспериментам и новациям трансформировались в движущую силу инновационной деятельности. Реформы и открытость создали чудо развития, в будущем мы должны проявлять больше смелости в углублении реформ и расширении открытости, чтобы написать еще больше "историй весеннего цветения и развития".

Когда у людей есть общность интересов и стремлений, они сплочены, вся наша планета - это единая семья. Пережив "ветра и дожди" уходящего года, мы начали лучше понимать значение и смысл концепции сообщества единой судьбы человечества.

Я провел переговоры со многими старыми и новыми друзьями по всему миру, участвовал во множестве онлайн-конференций, в которых мы обсуждали сотрудничество в борьбе с коронавирусом в полном единении и согласии. Путь противостояния пандемии долог и тернист. Народы всех стран мира должны рука об руку, разделяя горести и печали, как можно быстрее рассеять тьму, приложить больше усилий для создания более прекрасной и дружной семьи на нашей планете. В 2021 году празднуется столетие образования Компартии Китая. Столетие широкомасштабного и бурного развития. Первоначальная цель КПК за этот век остается твердой и непоколебимой.

Из Шикумэня в Шанхае до озера Наньху в Цзясине, маленькая "Красная лодка", неся повеления народа и надежду нации, преодолела бурные течения и волны, обошла опасные отмели и превратилась в гигантский корабль, который ведет Китай к стабильному развитию. Мы прошли сто прекрасных лет из бесконечного пути к достижению великолепных целей.

Мы придерживаемся принципа "человек в центре внимания", всегда помним нашу первоначальную цель и миссию, наперекор стихиям, ветру и волнам, на всех парусах двигаясь в авангарде, мы непременно достигнем великого возрождения китайской нации. На историческом перекресте двухсот лет мы начинаем новый путь всестороннего строительства социалистического модернизированного государства.

Путь далек и тернист, предстоит противостояние множеству трудностей. Благодаря упорной борьбе мы преодолели множество преград - горы и моря. В будущем мы продолжим борьбу, будем смело идти вперед, чтобы создать более прекрасное будущее. В этот момент в Китае загораются огни праздничных фонарей, семьи собираются вместе. Вскоре наступит Новый год. Желаю, чтобы наша родная земля, наши горы и реки стали еще более прекрасными, государство было стабильным, а народ жил в достатке. Желаю всем благополучия и счастья!"

Премьер-министр Италии, Джузеппе Конте

Уважаемые сограждане! Приближаясь к этому традиционному выступлению в конце года, я почувствовал, как трудно подобрать правильные слова, чтобы высказать благоприятную мысль каждому из вас. Это дни, в которых сосуществуют горе и надежда. Пандемия, с которой мы сталкиваемся, ставит под угрозу нашу жизнь, вредит нашему образу жизни. Мы хотели бы вернуться к погружению в реальность и привычный для нас опыт. Чтобы больницы не страдали от чрезвычайной ситуации. Чтобы были открыты школы и университеты для наших детей и молодежи. Чтобы пожилые люди больше не были изолированы по необходимости и предосторожности.

Мы хотели бы видеть полностью функционирующие фабрики, театры, рестораны, магазины. Регулярный транспорт. Нормальные контакты с близкими нам и самыми дальними странами, с которыми мы строили отношения все эти годы.

Мы стремимся вернуть нашу жизнь. Вирус, неизвестный и непредсказуемый, поразил нас раньше любой другой европейской страны. Мы оказались в начале туннеля. При драматическом количестве инфекций и смертей.

Образы безлюдных улиц и площадей. Самоизоляция. Душераздирающая мысль о тех, кто умер, не имея рядом близких.

Наступление лета принесло с собой иллюзию бегства от всего этого, всеобщего расслабления. С понятным желанием начать жить по-прежнему, оставить этот кошмар "за скобками". Затем, в сентябре – вторая вирусная атака. Сначала в близких нам странах, а потом здесь, в Италии.

По-прежнему количество пострадавших от инфекции - больше двух миллионов - все еще накапливаются жертвы, боль возобновляется снова и снова. Но им противостоят и продолжается и щедрая приверженность врачей и медицинских работников своему долгу.

Мир сильно пострадал. Везде. Италия тоже заплатила очень высокую цену. Обращаясь к вам, я начну с этого: с потребности вместе вспомнить то, что мы пережили в этом году. Не закрывая глаза на реальность. Пандемия оставила глубокие борозды в нашей жизни, в нашем обществе. Он обострил хрупкость прошлого. Он усугубил старое неравенство и породил новое. Все это имело серьезные социальные и экономические последствия. Многие потеряли работу. Особенно пострадали женщины и молодые люди, люди с ограниченными возможностями. Многие компании опасаются за свое будущее. Доходы большой группы самозанятых и нестандартных работников упали до нуля или резко упали. В общем затруднении одни отрасли пострадали больше, чем другие.

Пандемия посеяла чувство недоумения: она ставит под сомнение жизненные перспективы. Подумайте только о прогнозе дальнейшего снижения рождаемости, что свидетельствует о неуверенности в том, что вирус проник в наше сообщество всерьез.

Это реальность, которую необходимо осознать и принять во внимание. В то же время появились важные признаки, вселяющие конкретные надежды. Чтобы страх не возобладал и чтобы беспокойство можно было преобразовать в энергию, необходимую для восстановления, перезагрузки.

На первом этапе, когда было еще мало инструментов для борьбы с вирусом, реакция на пандемию была основана прежде всего на чувстве общности. Сейчас мы внедряем более сложные стратегии, начиная с плана вакцинации, который начался в один и тот же день по всей Европе. Кроме того, предпринимаются новаторские и чрезвычайно важные европейские интервенции для устранения серьезных экономических последствий. Никогда еще вакцина не производилась за такое короткое время.

Европейский Союз никогда не брал на себя такую важную задачу для своих граждан. Что касается вакцины, был сформирован глобальный научно-исследовательский альянс, в том числе при участии итальянских исследователей, при поддержке массивной политической и финансовой поддержки, которая увеличила скорость идентификации. Наука предлагает нам сильнейшее оружие, побеждающее невежество и предрассудки. Теперь всем и везде, без каких-либо различий, нужно разрешить делать прививки бесплатно: потому что это правильно и потому, что это необходимо для общей безопасности. Сделать прививку - это выбор ответственности, долг. Тем более для тех, кто работает в контакте с больными и наиболее уязвимыми людьми.

Столкнувшись с такой очень заразной болезнью, которая вызывает столько смертей, необходимо защитить свое здоровье и здоровье других людей, семьи, друзей, коллег. Я сделаю вакцинацию как можно скорее – после того, как категории, подверженные повышенному риску, реализуют свое право иметь приоритет. Вакцина и инициативы Европейского Союза - два решающих вектора нашего возрождения. Европейский Союз смог сделать рывок вперед. Возобладала Европа общих ценностей и граждан. Это не было само собой разумеющимся.

На финансовый кризис десятилетней давности Европа отреагировала без солидарности и без четкого видения своего будущего. Преобладали эгоистичные интересы. Старые политические и экономические каноны показали всю свою несостоятельность. Теперь выбор Европейского Союза опирается на новую основу.

Италия была главным действующим лицом в этом изменении. Перед нами стоит грандиозная задача - в сфере здравоохранения и экономики. Все это требует и еще больше усиливает ответственность институтов, прежде всего, экономических, социальных органов, каждого из нас. Серьезность, сотрудничество, а также чувство долга необходимы, чтобы защитить нас и перезапустить Италию. Европейский план восстановления и его национальный вариант - который должен быть конкретным, эффективным, строгим и расходовать ресурсы рационально - могут позволить нам преодолеть структурные недостатки, которые мешали Италии расти так хорошо, как это было возможно.

Давайте изменим то, что нужно изменить, смело ставя себя на карту. Мы в долгу перед самими собой, мы в долгу перед молодым поколением. Каждый делает свое дело. Пандемия заставила нас заново открыть и понять, насколько мы связаны с другими; насколько каждый из нас зависит от других.

Как мы видели, солидарность еще раз показала себя необходимой основой сосуществования и общества. Международная солидарность. Солидарность в Европе. Солидарность в наших сообществах. 2021-й должен стать годом поражения вируса и первого оздоровления. Год, в который каждый из нас также призван к обязательству отплатить за полученное от волонтеров, часто от незнакомцев. От людей, которые рисковали своей жизнью ради нашей, как это случилось со многими докторами и медицинскими работниками.

Мы должны быть благодарны многим. Они проявили братство, которое питается не словами, а человечностью, которое не зависит от происхождения каждого из нас, культуры и социального положения каждого. Это подлинный дух Республики. Необходимое нам доверие строится следующим образом: путем увязки ответственности организаций с чувствами людей.

Пандемия подчеркнула ограничения и задержки реакции нашей страны. Конечно, были ошибки и в работе с внезапной и неизвестной реальностью. Могли бы мы сделать больше и лучше? Наверное, да, как всегда. Но мы не должны игнорировать положительные моменты, которые были достигнуты и позволили стране остаться на плаву благодаря приверженности, проявленной многими сторонами. Среди них Вооруженные Силы и Полиция, которых я благодарю.

У нас была возможность отреагировать. Компаниям пришлось замедлиться, но это не было критической остановкой. Мы были не во власти событий. Теперь надо готовиться к будущему. Мы не живем "за скобками" истории. Пришло время строителей. Следующие несколько месяцев предстоит сделать решительный шаг к выходу из кризисной ситуации и закладке основы для нового периода развития страны. Никаких отвлекающих факторов не должно допускается. Нет времени, чтобы терять его зря. Не следует растрачивать энергию и возможности в погоне за иллюзорными партизанскими преимуществами. Преодоление кризиса – этого ожидают граждане.

Вызов, стоящий перед теми, кто занимает руководящие должности в различных сферах и перед всеми нами, требует морального и гражданского единства итальянцев. Речь идет не об уничтожении разнообразия идей, ролей и интересов, а о понимании того фундаментального сближения, которое позволило нашей стране преодолеть исторические моменты великих, иногда драматических, трудностей.

У Италии есть все необходимое, чтобы добиться успеха в этом подвиге. За последние месяцы я получил выражения признательности и доверия к нашей стране от многих глав государств дружественных стран. В то время, как на глобальном уровне повестка дня приоритетов переписывается, стратегии развития меняются и появляются новые лидеры, мы должны действовать как главные действующие лица в международном сообществе.

С этой точки зрения G20, в которой Италия председательствует впервые, будет очень важной в следующем году: это драгоценная возможность для решения глобальных проблем и возможность укрепить престиж нашей страны.

Предстоящий год предполагает несколько важных юбилеев. Этапы нашей истории, юбилеи, рассказывающие о путешествии, которое привело нас к единству, которое не ограничивается территорией. Мы будем поминать седьмое столетие со дня смерти Данте. Затем мы будем отмечать 160-летие объединения Италии, столетие размещения Неизвестного солдата на Альтаре делла Патрия. А затем - семьдесят пять лет Республики. От Рисорджименто до Освобождения: корни нашей Конституции. Память и осознание своей национальной идентичности помогают нам строить будущее.

Я выражаю благодарность Папе Франциску за его учение и за любовь, которую он передает итальянскому народу, став свидетелем надежды и справедливости. Я передаю ему искренние пожелания в новом году.

Поздравления и наилучшие пожелания народу Гориции с объявлением Гориции и Новой Горицы культурной столицей Европы на 2025 год. Это общий знак отличия Италии и Словении за развитие отношений, выходящих за рамки сосуществования и взаимного уважения. и они выражают сотрудничество и перспективы на общее будущее.

Я надеюсь, что это послание будет воспринято в приграничных районах многих частей мира, включая Европу, где часто происходят ожесточенные столкновения, а иногда и войны, а не поиск единения между различными культурами и традициями.

Наконец, я хотел бы поблагодарить всех вас - особенно искренне - за жертвы, принесенные в последние месяцы с чувством ответственности. И я хотел бы подчеркнуть важность соблюдения рекомендованных мер предосторожности до тех пор, пока кампания вакцинации окончательно не победит пандемию. Уважаемые сограждане, итальянки и итальянцы! Год, который начинается, будет моим последним годом на посту Президента Республики. Он совпадет с первым годом, который будет посвящен восстановлению экономической и социальной жизни нашей страны. Перезапуск Италии будет в центре этой последней части моего мандата. Это будет год напряженной работы. У нас есть для этого ресурсы. Счастливого Нового Года всем вам!"

Премьер-министр Японии, Ёсихиде Суга

"Желаю всем вам счастливого Нового года. В условиях продолжающегося распространения новых коронавирусных инфекций и по-прежнему тяжелой экономической ситуации правительство Японии, прежде всего, приложит все усилия для предотвращения дальнейшего распространения инфекций. Даже в новогодние праздники медицинские работники прилагают все усилия для круглосуточной борьбы с вирусом в медицинских учреждениях, государственных медицинских центрах и учреждениях сестринского ухода.

Еще раз выражаю искреннюю признательность всем заинтересованным сторонам. Кабинет Шуга дал твердое обещание защищать жизнь и средства к существованию граждан, и мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить распространение инфекций и двигаться в направлении экономического восстановления. Вместе с вами мы преодолеем этот беспрецедентный национальный кризис и создадим новое общество для эпохи пост-коронавируса.

"Зеленые" и "цифровые" технологии станут источниками нового роста для нашей страны. Взяв на себя инициативу по поддержке смелых инвестиций, которые стимулируют инновации, сосредоточив все политические ресурсы и решительно проведя все необходимые реформы, мы кардинально изменим нашу экономику и общество и возглавим следующую эру. Ситуация с коронавирусом повысила интерес людей к районам за пределами крупных городов. Используя этот импульс, мы будем продвигать цифровую трансформацию и создавать поток людей в эти области.

Посредством сельскохозяйственных реформ, туристической политики и других инициатив мы оживим местную экономику, на которую приходится значительная часть потребления в Японии, и оживим Японию в целом.

Несмотря на рост неопределенности в международных делах, решительная дипломатическая политика Японии остается непоколебимой. Взяв за основу союз Японии и США, мы будем стратегически продвигать усилия по созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и построению стабильных отношений с соседними странами. Кризис с коронавирусом напомнил нам о необходимости глобальной солидарности. Япония будет стремиться к созданию "единого мира" и возглавить создание посткоронавирусного порядка, придавая большое значение многосторонности.

Кроме того, этим летом мы проведем Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые символизируют единство мира. Мы будем тщательно продвигать наши приготовления, чтобы Игры были безопасными и надежными. И в этом году, внимательно следя за здравым смыслом, которого придерживаются вы, граждане, мы приложим все усилия как "Кабинет министров, который работает для людей". Прошу понимания и сотрудничества".

Напомним, что ранее мы приводили полный текст новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского.