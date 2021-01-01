В Сети с ночи обсуждают новогоднее поздравление Владимира Зеленского. Президент записал его в присутствии детей 5-7 лет, которым он рассказал о военном бюджете, борьбе с коррупцией и прочих вещах.

В основном послание украинцам состояло из "перемог". Чем резко контрастировало с прошлогодним поздравлением, которое президент посвятил единению украинцев - невзирая на то, что их разделяет: герои, язык, регион.

То есть в этом году Зе понадобилось убеждать людей в том, что он хорошо справляется с возложенными на него полномочиями. А вот тема объединения страны отошла на второй план и почти не звучала в новогоднем обращении.

Поздравление Зеленского "Страна" подробно анализировала вчера.

Но и сегодня в соцсетях это тема №1 среди украинцев. Собрали наиболее яркие мнения по новогоднему ролику президента.

"Украина получит Крым, когда галька станет песком"

В Сети многие обратили внимание на фразу Зеленского, посвященную Крыму и Донбассу.

"Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на (улице) Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым - это Украина" - не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке. На украинском пляже украинской Ялты", - заявил президент.

Однако ему напомнили, что Ялта находится на южном берегу Крыма, где в принципе нет песчаных пляжей, а есть лишь крупная галька.

"Когда Украина снова получит Крым? Как ялтинский пляж станет песчаным!", - иронизирует по этому поводу политолог Сергей Белашко.

"Полночный сказочник на Новый год по сценарию рассказывал детям с "чувством, толком, расстановкой", о песке на Ялтинском галечном, как известно, пляже, о 150 уже построенных в 2020 году мостов в стране... Как же вдохновенно и старательно читал!

Сразу вспомнила Маяковского:

"Я знаю город будет,

Я знаю саду цвесть,

Когда такие люди в стране советской есть".

Артист, словом... Шоу, антураж - супер! Умеют ребята! Вот это умеют! До слез, "обнять и плакать" захотелось поверить.

С Новым годом мечты, которая еще должна сбыться!", - пишет блогер Марина Ставнийчук.

По поводу Донецка пользователь Стас Косаренко напомнил, что упомянутая Зеленским улица в Украине должна быть декоммунизирована, а вся сфера услуг должна перейти на украинский язык, что, очевидно, вряд ли поднимет "привлекательность" реинтеграции для жителей Донбасса.

"Говоря по-русски об Артёма в Донецке, президент стыдливо умолчал о том, что она подлежит декоммунизации. Да и кафе на бульваре Пушкина должны с 16 января перейти на украинский".

Телеграм-канал "Политика Страны" публикует общее впечатление от новогоднего обращения Зеленского.

"Намного меньше идеологических моментов, чем в прошлом году.

Тогда, напомним, Зе говорил, что нет разницы кто на каком языке общается, кто по какой улице ходит. Говорил другие примирительные вещи.

В этом году ничего такого нет.

Общие слова, перечисление достижений. Обычная по сути новогодняя речь президента, которая подана по форме в необычном ключе (монтаж, дети, нарезка кадров).

Единственное, что было нестандартным - это переход в конце выступления на русский язык, когда Зеленский обращался к жителям Крыма и неподконтрольного Донбасса.

Зеленский им сказал, что они уже час живут в новом году (из-за разницы по времени), но он знает, что люди все равно "ждут, чтоб отметить по украинскому времени". И пожелал им перевести "часы назад".

Но во-первых, само по себе выражение "перевести часы/время назад" - это очень спорная аллюзия. Не о прогрессе.

Во-вторых, слова эти Зеленский произносил на русском языке. На своём родном, к слову, языке. Понятно почему - чтоб показать жителям Донбасса и Крыма, что они для Украины "свои".

Но этот ход имел бы какое значение, если б президент дополнил свои слова обещанием отменить в новом году дискриминационный закон о тотальной украинизации. В доказательство того, что русскоязычные граждане для Украины "свои".

А без этого - обращение Зеленского просто слова".

"Дети и гробы"

Многим не понравилось, что президент окружил себя детьми - наблюдатели сочли, что таким образом президент пытался отгородиться от критики.

"Когда нечего предъявить, кроме Большой стройки и Охмадета, приходится перекрываться детьми. Ему просто нечего сказать аудитории старше 9 лет. Какого воспитателя детского сада потеряли", - заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Также она не поняла, "зачем детям было рассказывать про программу кредитования "5-7-9". Намекает, что на третий год его президентства выжить без кредитов не смогут даже маленькие детки?"

Журналистка "Страны" Анастасия Товт назвала появление в кадре детей манипуляцией.

Смутило меня новогоднее обращение президента. Зачем там дети, если он смотрит не на них, а в камеру? Зачем им рассказывать про КПВВ и коррупцию, кредиты 5-7-9, русские тюрьмы и пленных? Что они в этом понимают?

Зачем вкладывать в уста детям лозунги против коррупции? Ну это же смешно.

С детьми получилась некрасивая и неуместная манипуляция. Они в этом ролике - не более, чем массовка. Чисто для антуража.

По смыслу речи - что попало. Обо всем и ни о чем. Но зато дети. Чтобы домохозяйки хором умилились и сказали: "Ой, как мило!"

Прошлогоднее выступление Зеленского мне понравилось.

В этом году - очень слабо.

Сейчас Зеленский - очередной обычный президент с очередной обычной новогодней речью. Но ещё и не стесняющийся в видео-роликах использовать детей, чтобы разжалобить зрителей".

Политический эксперт Дмитрий Марунич опубликовал известную картину "Ленин и дети", но переименовал ее в "Зеленский и дети".

Другие пользователи сравнили Зеленского с известным детским телеведущим "Дедом Панасом", которому приписывают фразу "Отака х...ня, малята".

Похожие картинки постили и без привязки к мостам.

Композитор Владимир Быстряков удивился, почему кадры с детьми перебивались изображениями гробов и похорон (речь шла о погибших в катастрофе Ан-26).

"Вчера сидели у телика, слушали выступление человека под названием "Два - в одном"(комик+гарант). Он в своей привычной манере вещал (почему-то детям) о каких-то вечных истинах и показывал картинки. Когда появились гробы на весь экран, мои малые спросили меня: "А чего вдруг в праздничный вечер гробы?"

Я ответил , что это - креатив.

Дети не поняли.

А вы?"

Предприниматель Дмитрий Розенфельд назвал выступление Зе с детьми "хорошо смонтированным лицемерием".

"Поздравление Зеленского не понравилось. Извините, лицемерие всё это. И жизнь не такая, и страна не такая.

И герои эти спорные и здобуття сомнительные.

Как говорил Жванецкий: и самовар у нас электрический, и сами мы довольно неискренние. Просто красиво снятое и хорошо смонтированное лицемерие.

И дети, как куклы и эмоции на их лицах записаны во время мультика. Глядя на этих "силиконовых" деток, можно было подумать, что их родителей в этот момент держат в заложниках. Фу.

Трамп, врачи, "герой" гражданин Италии Марков, 160 мостов и "остаточне прощавай". Калейдоскоп здобуттей и перемог, напомнили мне один неплохой старый анекдот:

1982 год, учительница в классе пафосно рассказывает первоклашкам:

- Дети, Советский союз это такая замечательная страна! Там все дети счастливы, все родители добрые и дарят игрушки! У детей в Советском союзе есть всё что они себе захотят!

И тут на задней парте громкий детский плач.

Потрясённая учительница спрашивает:

- Вовочка, а почему же ты плачешь?

Вовочка, рыдая:

- Я хочу жить в Советском союзе!"

Журналистке Анне Ковальчук обращение понравилось, но не как президентское. Также она поделилась "циничной мыслью" относительно причин появления в кадре детей.

"Ну что, мне понравилось.

Не как поздравление президента, но как отдельный жанр - "обаятельный парень тусит с детками" прям очень мило, пару раз проняло.

В контексте уместности для первого лица - то скорее нет, ну и еще эта циничная мыслишка "прикрылся детьми, чтоб не захейтили". Если такие мотивы были, то это только доказывает, как мало он знает свой народ).

И хронометраж 15 минут - ну вы серьезно, люди истомились над просекко, кому нужны эти литературные витиеватости в такой момент. По факту все хотят услышать только одно - что все будет хорошо, ну так соврите нам, сделайте это одолжение".

Политтехнолог Сергей Гадай пишет, что Зеленский, как и другие президенты Украины, свел свое поздравление к игре на эмоциях. А не к анализу того, что сделано за этот год и какие обещания выполнены.

"Политика удел взрослых.

Политик - это управленец, которого взрослые и ответственные граждане нанимают на работу. К сожалению не всегда ответственные, не всегда осознанно и не всегда нанимают на работу - иногда просто назначают своим начальником.

Но диалог политик должен вести со своими взрослыми работодателями. В конце года подводить итоги и давать отчёт о проделанной работе и о выполнении стоящих перед страной задач, наказов избирателей, о выполнении обещаний данных во время выборов.

Ни один из прежних президентов с этим не справлялся. И нынешний не стал, к сожалению, исключением

Когда должностное лицо заменяет разговор со взрослыми на мимишный разговор с детьми, это махровая спекуляция эмоциями. Умилительно сюсюкать с детьми, которые не осознают всех реалий жизни и им просто нравится принимать участие в этой рекламной игре с дядей президентом, куда легче чем вести диалог со взрослыми, которые делегировали тебе власть и которые могут задать тебе неудобные вопросы.

Весна давно прошла, а где посадки? Эпоха бедности закончилась и поэтому снова растут тарифы и цены, как и раньше? Где улучшение бизнес климата и налоговая реформа вместо государственной фискализации и чиновничьего рекета предпринимателей? Почему снова протестует малый бизнес? Поговорил с Путиным, в глаза ему посмотрел, договорился о мире? О возврате Крыма и про деокупацию Донбасса? Почему ты не ликвидировал коррупционную государственную систему, а занял в ней положенный тебе кабинет и прикрываешь тех, кто из твоих подчиненных попался? Когда борьба с коррупцией перестанет быть "спортивной рыбалкой" - поймали, сфотографировали, отпустили? Отдал президентскую дачу детям или вселился туда сам со своими детьми? Переехал с Банковой в современный офис или по прежнему, как и предшественники мчишься туда кортежем из Конче-Заспы?

И ещё много вопросов на которые президент не может дать внятного ответа.

С детьми поиграть доброго дядю сказочника, перед телекамерами, конечно легче. Красивая и милая картинка? От недовольных взрослых можно и уведомление про отставку получить. И тут уже не до праздника".

Об игре на эмоциях пишет и журналист Андрей Павловский.

Когда Зеленский баллотировался в президенты, у него был тур по Украине и в финале выходили дети и пели песню. Эта картинка тогда взывала настолько сильную эмоцию, что многие в зале плакали...

Теперь в новогоднем обращении опять дети. Какую эмоцию хотели вызвать в Офисе президента? Конечно улыбку, умиление, радость, а за одно и весь ролик, чтобы так смотрелся. Специально продуманная картинка на массовую аудиторию...

Никакой конкретики, куда идём, какие ставим перед собой задачи... какие цели? Какие большие проекты запускаем в следующем году?

Кто-то понял?

Поговорил с несколькими взрослыми людьми, которым (60+), они вообще не поняли, что Зе хотел сказать в своём новогоднем поздравлении...

Никакой конкретики, только эмоции... впрочем как и всегда".

Блогер Александр Скубченко отметил, что пока Зеленский обращается к Донбассу по-русски, этот язык в Украине запрещают, а сам регион министры называют "раковой опухолью".

"Поздравление Зеленского.

Обращался президент к украинскому народу. Не к украинской нации, как Порошенко, а — к народу. Что уже приятно на слух.

Именно так записано в Декларации о государственном суверенитете: Украину создал украинский народ — граждане Украины всех национальностей. А не украинская нация.

Посыл отличный. Осталось его честным сделать и в жизнь воплотить.

Потому что пока за шапку с советской кокардой к уголовной ответственности привлекают, а за родной русский язык — к административной, многонациональная Украина — родной дом лишь для одной нации, а не для всего украинского народа.

Обращение к ЛДНР на русском, желание пройтись по центральной улице Донецка — Артёма, тоже красиво.

Но министры называют ЛДНР раковой опухолью, говорят о том, что после реинтеграции ЛДНР будут подвергнуты украинизации и декоммунизации.

То есть, ни по Артёма не пройдётся президент — декоммунизируют, ни на русском в Донецке не поговорит — украинизируют.

Да и новые, красивые КПВВ — это не показатель улучшения отношения к людям "с той стороны".

Отношение-то к ним прежнее осталось, как прописано в законах и постановлениях, принятых ещё при Порошенко.

И проверки пенсионеров остались, и админуслуги — семь кругов ада для них, и паспорт для них легче российский получить, нежели родной украинский.

Послевкусие: если бы дела президента соответствовали его словам, наша страна была бы гораздо лучше".