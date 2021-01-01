Появился полный текст 15-минутного новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского, которое он записал в нескольких локациях.

Дорогие украинцы!

До конца 2020 года остаются считанные минуты. Время подводить итоги, делать выводы, говорить о планах и целях... Скучно? Согласен! Скажу понятно для вас. И это логично, ведь все, что мы делаем – делаем для вас. Мы живем в большой, прекрасной стране, где невероятная природа, щедрая земля, где умные и талантливые дети, и где все президенты в своих новогодних поздравлениях всегда говорят фразу: "Дорогие украинцы, это был тяжелый год...".

Каким же был этот год? В нем были слезы от боли и слезы от гордости. Было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся. То, что хочется забыть, и то, что никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще большими друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось. Те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать.

2020-й напомнил, как на самом деле много героев среди нас. Весной мы начали все болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках много чего нет. Почему? Просто некоторые потеряли обоняние еще задолго до ковида. И вот все мы были как в фильмах, когда кажется, что спасти могут только супергерои. Взрослые не верят в их существование. Но в этом году, как и в 2014-м, мы еще раз убедились – супергерои существуют. И к нашим военным присоединились наши медики, наши суперврачи, суперлаборанты, суперводители "скорой", суперпилоты, суперпограничники, суперучителя, суперпожарные и суперспасатели. И у нас нет другого варианта, чем быть супер Украиной.

Да, это был год, где, к сожалению, катаклизмы разрушали жилье и природу. И год, где, к счастью, мы разрушали стереотипы. Например, что в Украине невозможно делать хорошие дороги. Этот миф пошел на все четыре стороны, по всем четырем тысячах километров новых дорог. Когда-то вам будет 18, и вы сможете водить авто по украинским дорогам. Мы старались, чтобы за время, пока вы повзрослеете, эти дороги не постарели. И не устали.

Этот год показал, что детскую больницу "Охматдет" можно достроить и не передавать, словно булаву каждому следующему президенту Украины. Что можно "снести" памятник коррупции, который установлен еще в 2004-м, и за восемь месяцев превратить легендарный долгострой страны на новый мост в Запорожье. А по всей Украине отстроить 150 мостов. И мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого останутся посты, а после кого-то останутся мосты.

Этот год показал, что для граждан из Донбасса и Крыма можно сделать современные КПВВ, где им станет окончательно ясно, кто относится к ним как к людям, а кто – как к заложникам. Этот год показал, что можно об армии говорить, а можно сделать для безопасности и обороны крупнейший в истории бюджет. Что государство может начать совместное строительство корветов и впервые за время независимости заказать у "Антонова" три новых украинских самолета. А проценты кредитов для бизнеса могут быть не 20, 18 или 14%, а маленькими, такими, как вы – 5, 7 или 9%.

2020-й снова доказал, что Украина своих не оставляет. И нам неважно, откуда возвращать своих людей – подвалы ОРДЛО, российская тюрьма или китайский Ухань, это пленные моряки танкера из Ливии или погибший экипаж и пассажиры самолета из Ирана. И мы все равно счастливы – возвращаем 250 000 граждан, застрявших из-за карантина по миру, или одного украинца. Нашего защитника – непокоренного Виталия Маркива.

Этот год не раз поднимал вверх украинский флаг. Мы становились первыми в плавании, боксе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, борьбе, на велотреке и даже в шашках. А когда будете спорить, кто сильнее – Бэтмен, Росомаха или Дэдпул... на самом деле самый сильный украинец, наш богатырь Алексей Новиков, который стал в этом году самым сильным человеком на планете Земля. А мы не имеем другого варианта, чем стать самой сильной страной.

И самое главное. Этот год напомнил нам, что такое тишина, слова "Сегодня не стреляли". Дни, когда в новостях говорят: "За сутки нет потерь". Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяцы, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Самое продолжительное с начала войны. 158 дней перемирия. Небезупречного? Да, и это правда. Но разве из-за этого – ненужного? Нет. И это тоже правда. Знаете, вы еще маленькие и, возможно, не до конца понимаете, почему так происходит. Но сейчас должны точно знать одно: украинские защитники – лучшие в мире, они смелые и очень-очень сильные. Но, к сожалению, так происходит, и некоторых из них Бог забирает к себе на небо – лучших и отважных. В этом году мы очень старались, чтобы Бог оставил как можно больше из них в Украине. Чтобы они и дальше могли нас защищать и принести мир. Он возможен. Он близко. Он обязательно будет.

Знаете, все президенты в новогоднем обращении говорят одну фразу: "Дорогие украинцы! Это был тяжелый год... Но следующий будет лучше". И вот с этим согласен. Он будет лучшим для всей Украины. И как бы там ни было, давайте поблагодарим 2020-й и не будем его ругать. Да, к сожалению, он забрал у нас киевлянина Патона, одессита Жванецкого, львовян Скорика и Виктюка. Но подарил нам почти 300 000 новых граждан – мальчиков и девочек, родившихся в Украине в этом году. Давайте ради них выключим свой взрослый прагматизм и загадаем для Украины то очень смелое и почти фантастическое. Так, как это умеют делать наши дети.

Дальше говорят дети:

Пусть все в новом году будут здоровы!

Пусть у всех украинцев будет много-много счастья, а у меня – много-много конфет.

Пусть всех плохих преступников посадят в тюрьму.

Пусть всем украинцам родители купят собаку, а мне – трансформера.

Чтобы у всех было много-много денег.

Мы преодолеем Covid. И коррупцию.

Желаю Украине быть успешной. И пусть будет много-много счастья.

Скоро будет вакцинация. Держитесь! Стоп Covid-19!

Пусть в Украине наступит мир.

(Дальше снова говорит президент)

Всего этого хотят наши дети. Ну а мы? А мы все это должны выполнить.

Дорогие украинцы! В следующем году мы будем отмечать 30-летие нашей независимости. Мы – великий народ. Мы храбрость Святослава, величие Владимира, мудрость Ярослава. У нас есть Шевченко. Более того – у нас есть два Шевченко! И быть президентом такого прекрасного народа – это большая гордость. И очень большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза. Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым – это Украина" – не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке. На украинском пляже украинской Ялты. Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готовы? Мы тоже.

Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом! Пусть все будут здоровы. Пусть все будут счастливы.

Ранее "Страна" писала о том, как Зе поздравил украинцев с Новым годом и предложил Донецку перевести время назад.

Также мы сообщали, что телеканалы Порошенко второй год подряд показали его поздравление перед Зеленским.