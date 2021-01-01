Ульяна Супрун пообещала больше не писать постов на Facebook
В первый день нового года бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун пообещала больше не писать постов в социальной сети.
Об этом она сообщила на своей странице Facebook.
"В первый день нового года публикую на своей странице в фейсбуке последний пост. И я хочу дать вам последний совет: украинцы непобедимы. Конфликтуйте и не идите на компромисс со злом", - написала Супрун.
Кроме того, она призвала украинцев не бояться принимать решения и брать на себя ответственность за все происходящее.
"Если хватит смелости попрощаться, всегда останется надежда на встречу", - закончила экс-и.о. министра здравоохранения свой последний пост.
Ранее мы рассказывали, о чем книга Ульяны Супрун, в которой она сравнивает себя с инопланетянкой.
Также сообщалось, что Ульяна Супрун сравнила людей, которые доверяют украинским судам с теми, кто ест плаценту. То есть намекнула, что им не хватает здравого рассудка.