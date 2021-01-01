Уже не "Холостячка" 31-летняя актриса Ксения Мишина и ее избранник 33-летний автор шуток для "Студии Квартал 95" Александр Эллерт оригинально поздравили своих поклонников с Новым Годом.

После завершения проекта "Холостячка" пара проводит первый совместный отпуск в Карпатах. В Instagram появилось веселое новогоднее видеопоздравление, записанное во время скоростного спуска.

Во время поздравительной речи пара неслась на скорости и почти непрерывно хохотала, но при этом Ксении удалось записать поздравление.

"С Новым годом! Друзья, с Новым Годом! Будьте счастливы любите друг друга в Новом году! И в старом, всегда любите друг друга!", - кричали молодые люди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Напомним, украинская актриса Ксения Мишина известна по сериалу "Крепостная" и победе на проекте "Танцы со звездами". У нее есть 7-летний сын Платон. Ее расположения на проекте "Холостячка" добивались 12 участников.

Ранее "Страна" подробно писала о выборе Ксении Мишиной на проекте "Холостячка".