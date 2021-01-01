На телеканалах "Прямой" и "5 канал", второй год подряд, показали новогоднее видеообращение экс-президента Украины Петра Порошенко. Новогодний ролик длился около четырех минут. Рядом с лидером "Европейской солидарности" находились его жена, депутат София Федына и волонтер Маруся Зверобой, которых судили за угрозы Зеленскому.

"Я желаю коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшем в 2020 году. Стране – от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее", – сказал экс-президент.

При этом "Прямой" вначале выпустил видео с Петром Порошенко, а затем с Владимиром Зеленским. На "5 телеканале" обращение Зеленского показали раньше.

Напомним, оба телеканала, по информации СМИ принадлежат Порошенко. В афише канал "Прямой" анонсировал поздравление президента, но не уточнял, какого именно.

Также мы писали, как отреагировали украинцы в соцсетях на такой ход телеканалов в прошлом году.